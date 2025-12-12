POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Como un recurso para combatir los actos delincuenciales, el gobierno acaba de instruir una estrategia para dar fin al anonimato de las líneas con las que operan los celulares (un instrumento utilizado para la extorción), y lo hizo a través de un ordenamiento legal que obliga a las telefónicas móviles a vincular cada número a una persona física o moral, con la advertencia de que las empresas que no cumplan con este nuevo requisito, se desactivarán en 2026.

Esta regulación entra en vigor a partir del 9 de enero del año próximo, dado que, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió el pasado lunes 8 de diciembre, los nuevos lineamientos que obligan a la identificación de líneas telefónicas móviles.

Aunque los fines que persiguen esta nueva medida, pueden ser muy nobles, habrá quienes consideren que el “remedio” puede propiciar mayores riesgos que la “enfermedad”. Porque el usuario estará más expuesto, a ser víctimas de la delincuencia, sobre todo las figuras públicas o prominentes de la sociedad.

Por algo, en algún momento, Telmex empresa que surgió por la fusión de otras compañías a mitad del siglo XX, integró un directorio público, pero también tuvo una cartera de números privados, cuyas acciones tenían un mayor costo y también el servicio prestado a un público anónimo.

La medida puede perseguir buenos propósitos, pero es obvio que este nuevo modelo sobreexpone a los usuarios de celulares, la medida fue un tanto sorpresiva, caminó de puntitas, nadie la vio llegar; incluso se eligió una temporada distractora, por las fiestas navideñas, por el ambiente de paz que de alguna manera nos invita a alejarnos de los medios de comunicación, además de que se cuidó mucho no generar información que incentivara oposición a esta medida.

Pero lo hecho, hecho está y quienes no puedan prescindir de los servicios de la telefonía móvil, deberán prepararse para entregar sus datos personales, como el CURP, INE. Pasaporte, etc. Estaremos pendientes para ver los resultados de esta política que aspira a combatir, o cuando menos disminuir los casos de extorsión que se realizan a través de un teléfono móvil, de los cuales en el presente año, en los meses de enero a julio registró 6,880 víctimas, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La circunstancia es que, si usted es usuario del servicio telefónico inalámbrico, este es su regalo de Navidad, y no, no es precisamente una iniciativa de las telefónicas, sino de quienes gobiernan este país, y no encuentran la puerta para salir del laberinto delincuencial.

SUSPENDEN A JUEZA, POR CUESTIONABLE EJERCICIO. – La suspensión temporal de una servidora pública, con personalidad de impartir justicia en materia familiar en la zona sur, es un acto que manifiesta el propósito de poner orden esa área del servicio público, y es una buena señal, que anima a pensar que efectivamente en Tamaulipas, el actual gobierno está decidido a transformarse, respetando no sólo las leyes, sino hacerlo con sentido humano.

Se trata del caso de una jueza, que inclinó su veredicto para favorecer a la figura paterna por encima de la madre de una menor, una niña que está en el centro de la discusión, de esas que se generan usualmente en los casos de separación conyugal, y que en esa ocasión la sentencia otorgó la tutela al padre, en lugar de la madre, cuando es un principio arraigado en la Constitución de México y en la de Tamaulipas, que sólo excepcionalmente y siempre privilegiando la protección al menor, la custodia favorecerá preferentemente a la mamá y no al papá.

El caso que nos ocupa fue muy sonado en la zona sur, y también sumamente ostensible la manipulación ejercida por la jueza, desde el poder que le proporciona su cargo presumiblemente por un interés monetario. La denuncia cabalgó en las redes sociales, se escuchó en pasillos de edificios públicos y centros de reunión, el nombre de la jueza está registrado en notas periodísticas y en infinidad de comentarios en las redes, pero la autoridad competente no ha querido dejarlo asentado, por lo menos no ante la prensa, aunque debe constar en documentos oficiales.

Pero a pesar del ostensible compromiso de la parte juzgadora con una causa a todas luces ilegal, la Comisión de Substanciación y Resolución Procedimental del Tribunal de Disciplina Judicial, ordenó la suspensión temporal de la jueza en materia familiar, aunque sin hacer público el nombre de la susodicha.

Incluso la declaración oficial dejó constancia que, “la suspensión es una medida preventiva, que no prejuzga ni implica responsabilidad sobre la conducta señalada. El procedimiento administrativo de responsabilidad, continuará su curso conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso”. Esto quiere decir que el futuro laboral de la jueza en el servicio público, aun no se decide.

Efectivamente no hay porque señalar a nadie, mientras no exista un veredicto. Sin embargo, se permite difundir los nombres de los infractores de la ley cuando son detenidos, aunque sólo sea por andar “alegres” y únicamente por 24 o 48 horas, y luego quedan libres por falta de cargos, esas son las inequidades, en las que hay que trabajar mucho en el sistema político para que desaparezcan o bien, crear reglas claras.

¿Cuándo, un tema es de interés público? y merece ser trasmitido mediáticamente ¿y cuando no? ¿Quiénes tienen el privilegio de contar con ese “fuero”? por llamarlo de alguna manera, y quienes no.

En fin, mal que bien la pequeña, objetivo de este conflicto, quedó a salvo de intereses mezquinos, como la venganza conyugal de su señor padre.

LLEVAN POSADA A 460 MENORES DE LA COL. ESFUERZO POPULAR. – Sin lugar a dudas los niños y niñas de populosa colonia disfrutaron de un gran ambiente familiar y espíritu navideño, en el marco de una posada celebrada en la colonia Esfuerzo Popular, donde más de 460 niñas y niños recibieron un juguete como parte de la campaña “Ayudando a Santa”.

Esto se logró al contar con la respuesta generosa de cientos de empresas, organizaciones, instituciones y familias de Victoria, que tuvieron disposición al responder positivamente a la convocatoria de colaborar con juguetes, dulces y la organización de un programa de entretenimiento que hizo la delicia de los menores de edad asistentes.

Se realizó una campaña que permitió reunir juguetes gracias a la generosidad de una comunidad participante y activa. Fueron muchas las empresas que se sumaron, y que estuvieron presentes durante la posada, entre ellas: Distribuidora La Huasteca, Nissan Victoria, Farmacias Similares (con su personaje “Dr. Simi”), ICEST Victoria, Universidad Politécnica de Victoria y CANACO.

La presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, distinguió con su presencia esta celebración, junto al Voluntariado del DIF municipal, y participó, en la entrega de juguetes, así como, en la convivencia con las familias de la colonia, compartiendo mensajes de unión y esperanza propios de estas fechas. Esta posada contó con el apoyo del Gobierno Municipal de Victoria y del alcalde Eduardo Gattás, logrando un encuentro lleno de alegría, música y momentos significativos para la comunidad.