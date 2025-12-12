Invita DIF Tamaulipas al cuarto bazar navideño “Un DIFciembre para Recordar”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 11 de 2025.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, invita a todas las familias a participar en el cuarto bazar navideño “Un DIFciembre para Recordar”, que se llevará a cabo en las instalaciones del Polyforum de Victoria los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre, en un horario de 11 a.m. a 7 p.m.

En conferencia de prensa para realizar el anuncio de las actividades, la directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, destacó que este encuentro representa una oportunidad para que emprendedores y negocios locales puedan exponer y comercializar sus productos en un espacio seguro, cómodo y pensado para el disfrute de todas las edades.

“Traemos para ustedes la cuarta entrega de un bazar maravilloso que realizamos cada año, en el que empresarios locales, empresarios de Tamaulipas, tienen la oportunidad de exponer, vender y disfrutar de un lugar seguro y con todas las comodidades para promover sus artículos. Y lo más lindo, que la gente de Victoria pueda darse la vuelta con sus hijos, con sus nietos, con su familia, comer rico, pasar un momento agradable porque hay números musicales y además comprar sus regalitos” expresó Patricia Lara Ayala.

En esta edición se ofrecen en venta artículos como joyería, ropa, artesanías, muebles, juguetes, accesorios, cosméticos, artículos navideños, alimentos, postres, productos para mascotas y muchas opciones más que estarán disponibles durante los cuatro días del evento.

Los recursos obtenidos por concepto de renta de espacios comerciales serán destinados a fortalecer las acciones que realizan los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas, con el propósito de respaldar programas y apoyos dirigidos a la población de atención prioritaria en la entidad.

El bazar navideño “Un DIFciembre para recordar” es un espacio lleno de música, alegría y actividades para el disfrute de toda la familia, con la participación de artistas locales que contribuirán a crear un ambiente aún más cálido para quienes decidan sumarse a esta iniciativa que promueve el emprendedurismo, la integración comunitaria y el espíritu solidario.