Por: Raúl Terrazas Barraza

La gran festividad

Este viernes es muy especial para las y los mexicanos debido a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, ya que su imagen y figura religiosa es la más admirada desde el momento que simboliza esperanza, identifica a las personas y es precursora de la unidad.

En su honor se llevan a cabo desde fines de noviembre procesiones y marchas de grupos ciudadanos, que integran desde niños, jóvenes, trabajadores, organizaciones sindicales empresarios y hasta funcionarios, quienes desfilan por las calles con imágenes, atuendos especiales y danzas, cosa que ocurre en todas las poblaciones del país.

El 12 de diciembre la fiesta más grande para la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe se da en la Ciudad de México, ya que, todo mundo quiere llegar a la basílica que se erigió en su nombre y en la se han dado todo tipo de procesiones y actos de fe, con los cuales las personas encontraron paz y hasta una mejor vida, por aquello de que se atribuyen sanaciones.

El Día de la Virgen de Guadalupe, tiene que ver con la aparición en 1531, según relatos religiosos de ella en el Cerro del Tepeyac y fue a un natural de la región llamado Juan Diego, mismo que, tras ese evento, trabajó para la construcción de una capilla para la también llamada Madre de los mexicanos y Morenita del Tepeyac.

La Virgen de Guadalupe es icono para la fe, consuelo y protección de millones de personas, de ahí la gran movilización social que desde semanas antes del 12 de diciembre, se realiza en toda la nación.

Como en su honor miles y miles de mujeres y hombre llevan el nombre de Guadalupe, este viernes es la ocasión correcta para felicitarles, porque es el día de su santo.

Dicen que la fe mueve montañas y la verdad de las cosas es que, esa fe que el pueblo de México tiene en la Virgen de Guadalupe mueve a millones, de manera particular a la Ciudad de México, de ahí que infinidad de personas que deben de viajar por asuntos de negocios o familiares a la capital del país, prefieren no hacerlo en 12 de diciembre, además de que, los Bancos no abren, porque también se celebra el Día del Empleado Bancario designado así por la conmemoración de la fundación de la Asociación de Bancos de México.

Por otro lado, el 12 de diciembre, contempla una actividad más que está ya grabada en la memoria de los mexicanos, inicia el periodo denominado Guadalupe-Reyes, en el que, están comprendidas las posadas, que en realidad son pachangas de compañeros de trabajo, familias o grupos afines en alguna actividad o profesión con motivo de la cercanía de la Navidad.

En este período se asocian varias fechas indicadoras de festividad, el de la Virgen de Guadalupe y la navidad ya mencionados, pero, además, el Fin del año que corre y el inicio del año nuevo, para terminar con el festejo del Día de Reyes, que es el seis de enero de cada año.

Es un período de fiestas, encuentros reencuentros y de gran unión familiar que no dura unos cuántos días, son 26 días que deben de disfrutarse al máximo, porque luego del seis de enero y de terminadas las pachangas, de inmediato aparece la pesada cuesta de enero y sus consecuencias en varios meses del año venidero.

En este mismo tema de la virgen de Guadalupe, allá en el municipio de Hidalgo, de forma concreta en el Ejido El Chorrito, se lleva a cabo la entrega de la gran estatua de la Virgen de la Misericordia que fue construida con el respaldo del Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya y que, se convertirá icónica, para que, el turismo religioso que siempre ha tenido el Ejido enclavado en la falta de las montañas de Hidalgo, Tamaulipas mejore.

Recordar que por esa fe de que se hablaba, también a ese sitio acuden miles de personas desde hace decenas de años, ya que, en una cueva de la montaña de El Chorrito, se encuentra una imagen de piedra de la Virgen, a la que llegan creyentes de todas las regiones del país.

La monumental escultura fue creada y construida por la artista tamaulipeca Elizabeth Pesquera Caballero, en un evento que presidirá el mandatario y su esposa la Doctora maría de Villarreal, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a eso del mediodía y el cual estarán habitantes de la comunidad, autoridades eclesiásticas, civiles, militares y desde luego miles de personas que ya comenzaron a llegar desde este jueves al municipio

Hay algunas recomendaciones que las autoridades gubernamentales han puesto a consideración de las personas que acudan a la inauguración del al monumental Virgen de la Misericordia, entre ellas, llevar calzado y ropa cómoda, mantenerse hidratado, llegar temprano por aquello de las aglomeraciones, usar protector solar, organizarse para que haya menor vehículos, tomar en cuenta que la temperatura podría llegar hasta los 26 grados centígrados y ubicar los módulos de Protección Civil por su se necesita.

Desde luego, la escultura que se convertirá en un referente de fe, no quedará solo en eso, hay una segunda etapa para el sitio, porque se construirá una plazoleta, luminarias, andadores, muros de contención para mejorar el entorno y jardinería y será un nuevo espacio en Tamaulipas para la paz y tranquilidad, así como, un detonante para el desarrollo y la economía del municipio de Hidalgo.

La Virgen de la Misericordia de El Chorrito está hecha con piezas de acero elaboradas a mano y es única en el Mundo en ella hay dos piezas de bronce que conforman las pupilas los ojos, mismas que fueron bendecidas por Su Santidad el Papa León XIV.