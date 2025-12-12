Dialogando

Entregan Américo y María escultura monumental de la Virgen de la Misericordia en El Chorrito

Por: Roberto Olvera Pérez

*Es un centro de paz, fe y espiritualidad que fortalece la unidad, la fraternidad y la esperanza, expresó el gobernador de Tamaulipas

A partir de este día, Tamaulipas cuenta con un nuevo espacio de paz, fe y espiritualidad que contribuirá a fortalecer la unidad, la fraternidad y la esperanza, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya al entregar la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia, en El Chorrito, municipio de Hidalgo.

En un día histórico, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, y del obispo de la Diócesis de Victoria, monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, y ante miles de asistentes que llegaron para admirar la imagen que se erige imponente en el corazón de la Sierra Madre, el gobernador hizo un llamado para demostrar que Tamaulipas es un pueblo que camina en unidad.

“La nueva imagen de la Virgen, más que una obra, es un símbolo renovado de la identidad espiritual de Tamaulipas; representa la fe de miles de personas, la esperanza de un pueblo noble y la fraternidad que nos permite caminar juntos”, dijo, al cortar el listón inaugural y depositar una ofrenda floral al pie de la obra de más de 30 metros de altura.

Conviven con niños del Hospital Infantil de Tamaulipas

La asociación altruista “Tías de Corazón” y el regidor Oscar Narváez Ramos, llevaron a cabo este fin de semana una noble actividad, organizando una posada para niños pacientes de hemato-oncología del Albergue del Hospital Infantil de Tamaulipas.

El evento se llevó a cabo en conocido salón donde estuvieron presentes voluntarios, familias y autoridades locales en una jornada dedicada a la empatía, la solidaridad y el apoyo comunitario.

La asociación “Tías de Corazón” está integrada por mujeres comprometidas con el bienestar infantil, acciones que realizan desde hace varios años, trabajo ininterrumpido en favor de quienes atraviesan procesos médicos complejos.

Cabe destacar que durante la celebración, también se reconoció al regidor Óscar Narváez por su disposición, cercanía con la ciudadanía y por sumarse activamente a iniciativas sociales que buscan generar un impacto positivo en la comunidad. Su participación fue señalada como un ejemplo de servicio público con sentido humano.

Asimismo los presentes coincidieron en que esfuerzos como estos fortalecen el tejido social y demuestran que, cuando la sociedad civil y los servidores públicos caminan en la misma dirección, es posible llevar esperanza y alegría a quienes más la necesitan.

La alegre y emotiva posada concluyó con un mensaje de gratitud hacia todas las personas e instituciones que hicieron posible el evento, reafirmando el compromiso colectivo de continuar apoyando causas que promuevan bienestar, dignidad y unión.

Dámaso Anaya da avances en el año que se va y así viene cerrando fuerte el 2025

El Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dio cuenta de los avances institucionales recientes y a la vez trazó nuevas líneas de desarrollo académico, científico y administrativo rumbo al próximo ciclo escolar. Lo anterior al encabezar la 15ava Reunión del Colegio de Directores, celebrada en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR); destacando que la institución concluye un ciclo de trabajo caracterizado por el fortalecimiento de su infraestructura, el impulso a la investigación, la academia y el cumplimiento de metas institucionales, al tiempo de convocar a continuar con una visión estratégica hacia el 2026.

Anaya Alvarado aprovechó la reunión para presentar y a la vez felicitar a nuevos directivos de la UAT como Laura Esther Jiménez Ferretiz, de la Facultad de Comercio y Administración Tampico; María Guadalupe Vázquez Salazar, de la Facultad de Enfermería Victoria; Martín Berrones Morales, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante; y Vicente Paul Saldívar Alonso, electo para un segundo período en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y también, dio la bienvenida a los directores interinos José Octavio Merino Charrez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Dionisio Enrique Martínez Saldaña, de la Facultad de Medicina Matamoros.

NOTAS CORTAS

1.- La pregunta obligada es:¿En qué terminará el escándalo de los hermanos Cabeza de Vaca que ya los traen cerca con el nuevo Fiscal General del estado y también están en la mira de la Suprema Corte?

2.- Y no podemos dejar de felicitar por su cumpleaños al buen amigo y atento Regidor Óscar Narváez Ramos, pues ayer fue su día y si lo conoce, aún es tiempo de felicitarlo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.