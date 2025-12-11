Refuerzan acciones de seguimiento y sanidad en unidades de producción acuícola en Soto la Marina

Soto la Marina, Tamaulipas.- Diciembre 11 de 2025.- Como parte de las acciones permanentes de seguimiento y acompañamiento técnico a las unidades de producción acuícola del estado, personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, encabezada por Jorge de Jesús Montagner Mendoza, llevó a cabo una visita de supervisión en la comunidad de Tepehuajes, municipio de Soto la Marina.

La jornada se realizó en coordinación con el Comité de Sanidad Acuícola de Tamaulipas, durante una inspección a la organización Moralanes, dedicada al cultivo de ostión.

Durante el recorrido, el equipo técnico de la Subsecretaría y del Comité efectuó una revisión minuciosa de los organismos en cultivo, realizando biometrías, análisis de calidad del agua y la medición de parámetros físico-químicos esenciales para el óptimo desarrollo de la especie.

“Estos procedimientos permiten evaluar de manera precisa las condiciones bajo las cuales se desarrolla el proceso de engorda, y constituyen una herramienta fundamental para garantizar que la producción cumpla con los estándares establecidos de sanidad, calidad, inocuidad y sustentabilidad”, comentó Montagner Mendoza.

En la supervisión también participó el extensionista responsable de la asesoría técnica, así como las y los productores que operan el sistema de producción. Su intervención activa en las evaluaciones y en la revisión de prácticas de cultivo permitió reforzar conocimientos, identificar áreas de mejora y consolidar su capacidad operativa para el manejo responsable de los recursos acuícolas.

Montagner Mendoza, dijo que con estas acciones, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector primario mediante la provisión de asistencia técnica profesionalizada, orientada a elevar la productividad, garantizar la sanidad de las unidades de producción y promover un desarrollo acuícola sostenible y competitivo en beneficio de las familias productoras y del crecimiento económico de Tamaulipas.