Refrenda Américo Villarreal compromiso con una atención médica de calidad para las y los tamaulipecos

42 min ago
1 minuto de lectura

– Asiste a la Asamblea del IMSS presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum

Puebla, Puebla.- Diciembre 10 de 2025.- Luego de asistir a la 116 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso para que las y los tamaulipecos reciban una atención en salud digna, cercana y de calidad.

«Un honor acompañar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y a mis compañeras y compañeros gobernadores en Puebla, durante la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social», expresó el mandatario tamaulipeco, además de felicitar también a quienes fueron reconocidos por su destacada labor, entrega y vocación que inspiran la transformación humanista.

Durante el evento, la presidenta de México informó que el próximo mes de enero de 2026 inicia el proceso de credencialización para crear un sistema de salud universal, que permita atender en cualquier unidad a los derechohabientes del ISSSTE y del IMSS-Bienestar para consolidar el acceso a la salud como un derecho humano.

