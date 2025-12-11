Nuevas generaciones de médicos reflejo de la calidad humana que vive Tamaulipas: SST

Tampico, Tamaulipas. – Diciembre 11 de 2025.- “Somos testigos de nuevas generaciones que por amor a la vida hoy se convierten en doctores y doctoras comprometidos con la salud de las personas, capaces de enfrentar y superar cualquier reto”, señaló el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al asistir a la ceremonia de graduación de la generación 2021-2026 de la carrera de médico cirujano del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. A.C, de Tampico.

En representación del gobernador, Américo Villarreal Anaya, el secretario de Salud dijo a los graduados que todas y todos son el reflejo de la calidad humana, y en Tamaulipas y en nuestro país se necesita de profesionales como ellos, que impulsen proyectos de salud por el bien de la población como la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz que puso en marcha la presidenta de México, la Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar la salud de la población desde la infancia.

Además de estrategias como la aplicación de Salud Materna Tamaulipas y la aplicación para prevenir enfermedades cardiovasculares a través de la Red de Código Infarto, puestas en marcha en esta administración que permiten salvar vidas por dar una atención oportuna y de calidad al paciente.

“Me complace estar presente en la ceremonia de graduación de la generación 2021-2026 de la carrera de Médico Cirujano, con profesionales que han alcanzado un logro más en sus vidas con esfuerzo, dedicación y tenacidad”, dijo.

“Hoy se ven recompensadas las horas de estudio, de desvelo y se reconoce el apoyo incondicional de la familia, quienes forman parte fundamental de este logro que en este día se hace realidad y que seguramente les traerá grandes satisfacciones”, expreso el secretario de Salud.

En su mensaje, destacó que para el Sistema de Salud contar con cada uno de los médicos como ellos, es fortalecer las acciones de bienestar y seguir luchando porque nadie se quede atrás y sin atención médica.

Hernández Navarro felicitó a los egresados de la carrera de medicina por este logro; y expresó también el agradecimiento a su familia y amigos que han sido clave para llegar hoy hasta aquí.

“Seguro estoy de que, con vocación de servicio, seguirán fortaleciendo sus conocimientos y habilidades para hacer de Tamaulipas un estado fuerte y comprometido con la salud”, concluyó.