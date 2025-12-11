Invierte Gobierno de Tamaulipas 16 MDP en infraestructura educativa en Xicoténcatl

Xicoténcatl, Tamaulipas.- Diciembre 11 de 2025.- El Gobierno de Américo Villarreal Anaya ha invertido en el municipio de Xicoténcatl una cifra superior a los 16 millones de pesos en obras y equipamiento para jardines de niños, primarias, telesecundarias y un bachillerato a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), así lo indicó el Director General, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui.

“La educación es prioridad para el Gobierno de Tamaulipas y el compromiso del gobernador, es que todos los municipios, sin excepción, cuenten con infraestructura educativa digna y funcional. En Xicoténcatl seguimos avanzando con trabajo coordinado, siempre pensando en el bienestar de la comunidad escolar”, expresó el servidor público al dirigirse a la presidenta municipal, Mariela López Sosa.

El titular del ITIFE apuntó que estas acciones comprenden la construcción de aulas y servicios sanitarios, así como trabajos de rehabilitación de techumbres, impermeabilización, además de la próxima entrega de mobiliario y equipo, programada para inicios del 2026, una vez que concluyan los trámites administrativos correspondientes.

Castillo Sagástegui atendió de manera personal a directoras y directores de los distintos planteles educativos, brindando información directa sobre los programas y acciones del Instituto, además de reiterar el compromiso de este gobierno estatal de seguir fortaleciendo la infraestructura física educativa en beneficio de la comunidad escolar.