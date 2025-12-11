Por: Raúl Terrazas Barraza

Razonamiento y presupuesto

El Presupuesto de Egresos del Estado, PEE, de Tamaulipas para el 2026, no requiere de poses por parte de los miembros de la Legislatura 66, porque la fundamentación establecida desde la Secretaría de Finanzas de la administración estatal, cumple con los criterios de las Leyes vigentes y, si a eso se agrega la claridad con que fueron expuestos todos los términos por el responsable de las Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, el dictamen que presenten las Comisiones al Pleno Legislativo deberá de ser aprobado.

El lunes 15 de diciembre es el día en que concluye el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de trabajo Legislativo y, ya está prevista Sesión Pública y Ordinaria, citada por la mesa directiva a las 10 y media de la mañana, con el antecedente de que el viernes 12 de diciembre a las 11 de la mañana hay reunión de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública que tiene a su cargo el Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández y la Diputada Magaly Deándar Robinson, de la cual saldrá el bosquejo del dictamen del PEE.

Una vez que esta Comisión termine, su sesión a las 12 horas también del viernes se juntará con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que tienen a su cargo la Diputada Katalyna Méndez Cepeda y el Legislador Marcelo Abundiz Ramírez, para reforzar el documento que será enviado al Pleno el lunes 15 de diciembre.

Los tiempos son justos, pero, también el contenido del Presupuesto de Egresos de la Administración del Doctor Américo Villarreal Anaya, porque contempla, de entrada, que ya hay una reducción de la deuda pública por 800 millones de pesos, en virtud de las negociaciones realizadas con los acreedores y evitar que ese tiempo de obligaciones del Gobierno punga en riesgo los compromisos con las y los tamaulipecos en materia de obras, servicios apoyo sociales y atención en todos los órdenes.

Con los recursos proyectados para el 2026, se llega a sectores estratégicos, como bienestar social, porque se incrementan las partidas en un 15 por ciento, a educación se le inyectarán más de 26 mil millones de pesos para útiles, uniformes y fortalecimiento de la docencia.

Para el campo habrá un aumento del 15 por ciento al presupuesto, en inversión productiva más de tres mil 600 millones de pesos que en este año 2025, los Organismos Públicos descentralizados y la atención social contarán con un aumento de caso el 13 por ciento y el 20 por ciento más para el Sistema DIF Tamaulipas.

El PEE, contempla recursos suficientes para concluir con el programa de construcción de Estaciones Seguras, las que hay en las carreteras para mejorar la seguridad de los viajeros sean particulares o quienes cubren rutas de carga y de pasajeros.

Ahora bien, aquello que se requiere para determinar la procedencia del proyecto de presupuesto entregado por la administración del Doctor Villarreal Anaya a los integrantes de la Legislatura 66, mucha voluntad de las y los diputados, pero, también congruencia, porque a la hora de los ingresos que busca la entidad, hay la garantía de que, con una mejor disciplina fiscal, crecerán más del 10 por ciento, que en número reales implican más de 11 mil millones de pesos, por eso se habla de autosuficiencia financiera del Estado.

Anda el run run de que las y los Diputados de oposición en el Congreso del Estado, se abstendrán de votar el presupuesto de egresos del 2026 y, aunque eso no le quitará el carácter de aprobación por parte de la Legislatura, la realidad es que, no se requiere de poses ni criterios unilaterales, el Estado tiene que funcionar y para que eso suceda, se requiere de participaciones congruentes.

Tampoco debe de obedecer a respuestas de carácter político, porque los recursos que el Estado Maneja, tienen que ser acordados entre todas las partes de forma inteligente y en beneficio de la población, esto por aquello de las denuncias que ha presentado la fracción mayoritaria del Congreso del Estado para investigaciones de mal uso de recursos en el sexenio pasado.

Los otros

Ya fueron aprobadas 30 de las 43 Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos de la entidad, en la sesión del Congreso del Estado celebrada este miércoles y las13 restantes que llegaron con propuestas de aumento en los valores, tendrán que ajustarse, porque la mayoría los representantes sociales está en contra de aumentos en impuesto o bien que haya otros nuevos a nivel de municipios.

Por cierto, también fueron revisadas cuentas públicas rezagadas desde los años 2021, 2022 y 2023, de las cuales la mayoría fueron rechazadas, porque mostraron incumplimientos en la solventación pedida por la Auditoría Superior del Estado, ente responsable de entregar los análisis financieros, para que la Comisión que ve estos temas en el Poder Legislativo procediera a la elaboración de los dictámenes.

La versión de que la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo asista por enésima vez a la entidad, tomó fuerza por estos días y al parecer acudirá a Ciudad Madero para inaugurar el nuevo Hospital Civil General de ese municipio, con el cual se sustituirá al viejo Hospital Civil que data del año 1933, luego de que, su construcción iniciara un año antes, en 1932, es decir, tiene 92 años y funciona.

El Gobernador de la entidad, acompañará a la presidencia y a las autoridades del sector salud tanto federales como estatales, porque, quiérase o no, es un gran acontecimiento, como un sueño que se alargó por unos 10 años, porque ese Hospital debió terminarse por allá en el 2016.

Otro dato interesante es que, en la zona conurbada, l infraestructura hospitalaria estará modernizada en un alto porcentaje, ya que, el Hospital General de Tampico, hace unos años fue construido tras tirar el antiguo Hospital y el Hospital del ISSSTE, está nuevecito, en tanto que, el de Altamira, no tiene tantos años, quizá 15, así que, la infraestructura mejoró de manera sustancia.