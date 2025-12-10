POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Adiós a la fallida gestión de Irving

Nueve años de gestión fallida, protagonizada por el Fiscal General en el estado, Irving Barrios Mojica, periodo en el cual, lo mejor de su gestión será el 15 de diciembre próximo, cuando se despida del cargo. En Tamaulipas la designación del titular de FG es responsabilidad del Congreso local, para un periodo de seis años, con posibilidad de reelección por otros seis años, así lo establece la Constitución Estatal.

Barrios Mojica deja tras de sí, una larga lista de casos no resueltos, o cubiertos con la frágil envoltura de la omisión, que representa agravio para infinidad de familias de Tamaulipas, quienes han llorado ante el velo de la impunidad que ha cubierto la pérdida de un ser querido.

Las fallas, los reclamos, de quienes se han sentido agraviados por la falta de actuación oportuna en la administración de justicia, se quedan ahí, en un escrito, en los archivos, otras veces en el dolor interior de quienes perdieron algo o alguien muy querido. Es una cadena de hechos que parecen no tener solución.

Un nuevo fiscal general, es una esperanza para algunos, otros lo ven como las nuevas “paladas” de evasión a la responsabilidad. Lo cierto es que esta figura del servicio público, por emanar de la voluntad del Poder Legislativo (que representa al pueblo de Tamaulipas), no tiene un jefe inmediato en teoría, sobre todo cuando proviene de una administración sexenal anterior, por eso es de festejarse que Irving Barrios deje vacante la silla, él pertenece a otros tiempos. Veremos qué resultados nos da su sucesor. Que no sea más de lo mismo, ¡Sería el colmo!

NADER, EL MODERNO MIDAS, TRANSFORMA LO QUE TOCA. – Cuando las cosas se hacen de corazón, con pasión y convicción, y si, además, se le agregan las dosis necesarias de calidad, compromiso, y profesionalismo, invariablemente se logran los mejores resultados. Una prueba tangible de esto, es el trabajo de Chucho Nader, actual Diputado Federal, ex alcalde en dos ocasiones de Tampico y el mayor impulsor del futbol profesional en el puerto Jaibo.

Chucho se ha convertido, en un moderno Midas, tanto en el servicio público como en la actividad deportiva y empresarial; posee el tacto, talento y capacidad para hacer brillar todo lo que toca. Prueba tangible, es que hizo de Tampico la ciudad más limpia, próspera y segura de Tamaulipas entre 2018 y 2024.

En el ámbito privado, forma parte de una dinastía que, con un trabajo centenario, ha posicionado una empresa del ramo textil entre las más destacadas del país. Por si fuera poco, su incursión en el futbol profesional le ha devuelto la identidad y campeonato al más grande de Tamaulipas, la Jaiba Brava.

Con un bicampeonato en Liga Premier y dos finales consecutivas en la Liga de Expansión, el cuadro celeste se proclamó monarca del Apertura 2025 el pasado sábado 6 de diciembre, dejando constancia de que todo aquello que toca Chucho Nader, brilla y trasciende, tal como lo hacía aquel antiguo Monarca de Frigia, el Rey Midas.

PAN OTORGA NOMBRAMIENTO A CABEZA DE VACA. – El papel opositor de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, frente a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, le abrieron la oportunidad de recibir un nombramiento que lo acredita como representante en la zona de América del Norte, cuyo papel encomendado consiste en reposicionar la agrupación política entre la comunidad migrante que reside principalmente en Estados Unidos y Canadá.

Entre las responsabilidades que tendrá a su cargo, están, fortalecer las relaciones comerciales y políticas de los mexicanos que viven en los dos países mencionados.

El nombramiento de Francisco, surge casi simultáneamente cuando diputados de oposición al bloque azul, presentaron una denuncia en la fiscalía general de la República contra el ex gobernador de Tamaulipas por presuntos delitos, entre ellos delincuencia organizada y huachicol fiscal.

GATTÁS PRESIDE SESIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. – El Ayuntamiento de Victoria se prepara para hacer frente a los desafíos de la temporada invernal. al respecto el alcalde Eduardo Gattás Báez, presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo de Municipal de Protección Civil. Fue oportunidad para que el jefe edilicio tomara la protesta a los nuevos integrantes de este organismo, asimismo se presentó un informe del pronóstico de la temporada y emitió recomendaciones a la población.

Gattás convocó a los nuevos integrantes de PC a sumarse a la coordinación de acciones de prevención, durante una reunión celebrada en la Sala de Cabildo, ahí se refirió al auxilio que debe prestarse a los ciudadanos, así como a los procedimientos de recuperación, reconstrucción y mitigación de riesgos ante diversos escenarios de los fenómenos perturbadores que puedan afectar al municipio.

La CONAGUA Cuenca Golfo, en voz de Oscar Posadas, presentó el pronóstico de la temporada invernal 2025-2026 en un análisis de lluvias, frentes fríos y almacenamientos de cuerpos de aguas; dijo que el pronóstico es de 48 frentes fríos y las lluvias se mantendrán arriba del promedio.

Por su parte el director de Protección Civil, Libio César Flores Rodríguez, compartió información de operativos de prevención, auxilio y autoprotección que serán difundidas en redes sociales, así como de vigilancia en la venta de pirotecnia y albergues temporales disponibles.

Cabe mencionar que el Consejo de Protección Civil lo integran, además de áreas municipales, dependencias como la COMAPA, PEMEX, Cruz Roja, Protección Civil estatal, Jurisdicción Sanitaria y Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, CANACO, CMIC, CFE, Guardia Nacional, CREDE y la SEDENA.

NUEVO LOGRO DE CARMEN LILIA.- La alcaldesa Carmen Lilia Cantúrosas, fue distinguida con un nuevo logro que reafirma su liderazgo Estatal y su compromiso con un gobierno eficaz, moderno y cercana a la ciudadanía.

El gobierno de Nuevo Laredo que ella encabeza, fue reconocido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal por sus siglas INAFED, tras obtener la calificación más alta a nivel estatal en la guía consultiva de desempeño municipal 2025.

De acuerdo con la secretaría de gobernación Nuevo Laredo alcanzó una eficiencia del 83.3%, resultado que lo posiciona como el municipio con mejor desempeño en Tamaulipas. Esta evaluación integra 115 indicadores distribuidos en áreas claves como organización, hacienda, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social y crecimiento económico.

El gobierno municipal 2024-2027 de este municipio fronterizo, recibió formalmente el reconocimiento que se otorga a los gobiernos municipales que destacan por su eficiencia transparencia y mejora continua, lo cual es muy significativo tras alcanzar el 83.3 por ciento de eficiencia en 2025.