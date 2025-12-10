Estatales

Instala SST Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones

17 min ago
2 minutos de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 09 de 2025.- Para coordinar esfuerzos interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno, el sector público, social y privado, se instaló el Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones, quienes trabajarán de manera cercana y en beneficio de la población tamaulipeca.

El Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, encabezó el evento que tiene como principal objetivo fortalecer estos programas, vigilar el cumplimiento de la regulación sanitaria relacionada con la venta y comercialización de alcohol, tabaco y otras sustancias, así como mejorar los servicios de prevención, atención en salud mental y consumo de sustancias.

“La salud mental y la prevención de adicciones son temas que nos convocan a todos; ningún sector, ningún nivel de gobierno y ninguna comunidad, puede enfrentar estos retos por sí sola, considerando que la salud mental se construye de manera integral, proporcionándole a los individuos atención médica, pero también oportunidades de vida”, destacó Hernández Navarro.

Dijo que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja para aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y definitivamente las personas que padecen de algún problema de salud mental o de consumo de sustancias merecen todo el  apoyo y acompañamiento.

Refirió que con la creación de este comité, se darán avances trascendentales y este órgano colegiado reforzará la coordinación en todos los sentidos, lo que permitirá planear y evaluar de manera conjunta programas y acciones con un enfoque claro: proteger, promover y mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

Este comité nace de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y se fundamenta en el marco jurídico, que reconoce a la salud mental como un componente esencial del derecho a la salud para impulsar estilos de vida saludables, prevenir condiciones que afectan el bienestar emocional y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

“En Tamaulipas entendemos que la salud mental no es un tema aislado, sino un compromiso compartido y el trabajo que hoy inicia está destinado a transformar la manera en que prevenimos, atendemos y acompañamos; cada acuerdo que aquí se construya será un paso hacia un Tamaulipas más fuerte, más saludable y más unido”, puntualizó el secretario de Salud al frente de los integrantes que conforman el Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones.

17 min ago
2 minutos de lectura
Ver más

Artículos relacionados

El paquete económico 2026 prioriza el bienestar de las familias y la estabilidad financiera: Carlos Irán Ramírez

28 min ago

Evalúa rector avances de la UAT al cierre del ciclo escolar

1 hora ago

Recibe Tamaulipas reconocimiento del INAFED por implementación de la guía consultiva de desempeño municipal 2025

23 horas ago

Finanzas entrega al Congreso el Paquete Económico 2026 y abre el proceso de análisis legislativo

1 día ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button