Instala SST Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 09 de 2025.- Para coordinar esfuerzos interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno, el sector público, social y privado, se instaló el Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones, quienes trabajarán de manera cercana y en beneficio de la población tamaulipeca.

El Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, encabezó el evento que tiene como principal objetivo fortalecer estos programas, vigilar el cumplimiento de la regulación sanitaria relacionada con la venta y comercialización de alcohol, tabaco y otras sustancias, así como mejorar los servicios de prevención, atención en salud mental y consumo de sustancias.

“La salud mental y la prevención de adicciones son temas que nos convocan a todos; ningún sector, ningún nivel de gobierno y ninguna comunidad, puede enfrentar estos retos por sí sola, considerando que la salud mental se construye de manera integral, proporcionándole a los individuos atención médica, pero también oportunidades de vida”, destacó Hernández Navarro.

Dijo que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja para aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y definitivamente las personas que padecen de algún problema de salud mental o de consumo de sustancias merecen todo el apoyo y acompañamiento.

Refirió que con la creación de este comité, se darán avances trascendentales y este órgano colegiado reforzará la coordinación en todos los sentidos, lo que permitirá planear y evaluar de manera conjunta programas y acciones con un enfoque claro: proteger, promover y mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

Este comité nace de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y se fundamenta en el marco jurídico, que reconoce a la salud mental como un componente esencial del derecho a la salud para impulsar estilos de vida saludables, prevenir condiciones que afectan el bienestar emocional y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

“En Tamaulipas entendemos que la salud mental no es un tema aislado, sino un compromiso compartido y el trabajo que hoy inicia está destinado a transformar la manera en que prevenimos, atendemos y acompañamos; cada acuerdo que aquí se construya será un paso hacia un Tamaulipas más fuerte, más saludable y más unido”, puntualizó el secretario de Salud al frente de los integrantes que conforman el Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones.