Por: Raúl Terrazas Barraza

Diputados, aprueban el presupuesto y se van

La chamba que tienen que hacer las y los Diputados de la Legislatura 66, ya está en su cancha, porque acaban de recibir de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo la proposición del compendio económico que contempla ingresos por todos los rubros y las necesidades de recursos para el 2026 a fin de sacar adelante los compromisos que tiene el Gobierno del Estado con la población de Tamaulipas.

Los planeadores y presupuestadores de la Secretaría de Finanzas que tiene a su cargo desde hace algunas semanas Carlos Irán Ramírez González, determinaron que son necesarios para el año venidero, 81 mil millones de pesos que se destinarán entre otros rubros a obras públicas, respaldo a los Ayuntamientos, programas sociales que corresponden al Gobierno de la entidad y la operación de toda la estructura gubernamental, así como, las aportaciones que se entregan a los órganos autónomos para que cumplan con su cometido.

Según los datos aportados por el titular de Finanzas, los 81 mil millones de pesos representan un cinco por ciento de incremento, respecto al presupuesto de egresos que se aplica en el año, actual, que fue de 77 mil 363 millones 520 mil 638 pesos.

Solo para tener un dato sobre el presupuesto de egresos que concluye el 31 de este mes, por el llamado año fiscal, el Poder Ejecutivo usa poco más de 68 mil millones de pesos, 45 mil de los cuales son ejercidos por las dependencias y poco más de 10 mil millones son los requeridos para la operación de los llamados Organismos Públicos Descentralizados, OPDs.

Más de 414 millones del actual presupuesto son para el funcionamiento del Poder Legislativo y más de mil millones de pesos se destinan a las acciones del Poder Judicial, en un escenario donde los gastos generales de operación para la estructura estatal requieren de más de mil 423 millones de pesos.

Para la presentación de la propuesta de presupuesto 2026, el secretario de Finanzas, hizo ver que el Poder Ejecutivo cumplió con el procedimiento para la entrega del paquete Económico a la Legislatura, mismo que deberá analizarse, discutirse y de cumplir con los señalamientos establecidos en la Legislación, pueda ser aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial de la entidad, para que entre en vigor a partir del primero de enero del 2026.

Las y los diputados, fueron informados de que, el desempeño financiero del Gobierno de Tamaulipas que tiene a su cargo el Doctor Américo Villarreal Anaya está consolidado en positivo, sobre todo porque los recursos quedan sujetos a disciplina fiscal, tiene como característica que no considera impuestos nuevos y da certeza a una expectativa estable para el 2026, porque permite sostener al mismo nivel la inversión pública y los programas de bienestar social.

Por ingresos propios el Gobierno de Tamaulipas en este año 2025, planeó incorporar a la hacienda pública casi 10 mil 790 millones de pesos y en el paquete económico presentado este martes al Poder Legislativo se pretende llegar a la recaudación de más de 12 mil millones de pesos, dato considerado como de grado histórico, con la aplicación de estrategias fiscales modernas más eficientes, que fortalecerán la capacidad hacendaria, así cómo, el cumplimiento responsable de las obligaciones ciudadanas.

De acuerdo con la agenda Legislativa, este miércoles desde las 10 de la mañana habrá reunión de las Comisiones unidas de Asuntos Municipales y la de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Cuenta Pública, que tienen a su cargo la Diputada Úrsula Salazar Mojica y el Diputados Isidro Jesús Vargas Fernández, de manera respectiva, en el entendido de que, no será para el análisis del proyecto de presupuesto, más bien, para concluir el tema de las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos

En tanto, para las 10 horas, citada por la mesa Directiva del Congreso del Estado en la sesión anterior, se llevará a cabo la Sesión Pública Ordinaria, en el recinto del Congreso del Estado, tampoco será para lo del presupuesto, porque implicaría exceso de rapidez y la verdad es que, el proceso de construcción y legalización del presupuesto de egresos tiene sus tiempo, pero, no más allá del 15 de diciembre, para que no haya que llegar a las sesiones extraordinarias, por tanto, es de esperarse que se cite a una sesión ordinaria más, que podría ser entre el viernes y sábado y ya demasiado largo el lunes que es 15 de diciembre y también fecha de cierre del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la Legislatura 66 que maneja en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno el reynosense Diputado Humberto Prieto Herrera.

Con lo apretado de los tiempos, en materia Legislativa, claro que queda el dicho aquel de la comida para Fidel Castro hace varios sexenios cuando le dijeron, comes y te vas, así las y los Diputados, aprueban el presupuesto de egreso del Estado y se van, pero no del país, sino de vacaciones decembrinas, Navidad y Año nuevo, para ser exactos.