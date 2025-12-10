Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Anuncia Sheinbaum segunda línea del Acueducto Victoria

*Que quedará concluida en el 2027

*Y es un hecho que va y ya lo celebran todas y todos los victorenses

La magna obra de la segunda línea de acueducto para la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, ya es un hecho, pues quedará concluida en el 2027, así lo aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en su tradicional Conferencia del Pueblo de este miércoles 10 de diciembre que seguramente quedará grabado para la historia capitalina y nada se olvida.

Una obra que marcará historia por la solución que dará al problema de abasto en la ciudad, y en la que el alcalde de Victoria, Lalo Gattás será incluido por ser quién sacó el proyecto del olvido en el que se mantuvo por muchas administraciones municipales y estatales.

La obra hidráulica, también es reflejo de que cuando Municipio, Estado y Federación trabajan en equipo, se pueden lograr grandes cosas, mérito que se atribuye al gobernador Américo Villarreal Anaya por la excelente relación que mantiene en todas las áreas del gobierno federal.

Cómo se recordará, en el 2021 el alcalde capitalino actualizó el proyecto, lo ingreso a la Secretaría de Hacienda y recibió el respaldo del mandatario tamaulipeco para gestionar el recurso necesario para la construcción de la segunda línea de acueducto, que presenta un avance del 30%.

Insisto, la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene como fecha tentativa de conclusión a principios de 2027. Sin embargo, no se descartó que la obra pueda terminarse antes si las condiciones lo permiten.

Un dato. La obra es un proyecto estratégico del Plan Nacional Hídrico (PNH) de la administración del Gobierno de México y busca duplicar el abasto de agua potable para la capital del estado, beneficiando a más de 350 mil habitantes y garantizando el suministro de agua para los próximos 50 años y es uno de 16 proyectos de infraestructura que están contemplados en este gobierno de la 4T.

Total que, ¡en equipo se pueden lograr muchas cosas y consolidar grandes proyectos como este, programas y obras para bien de los victorenses y vamos por más!, lo ha dicho el alcalde.

NOTAS CORTAS

1.- Con el ritmo que lleva la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hay encuestas de popularidad que la ponen por encima del 70% y eso es apenas en tan solo un año de gobierno y donde la 4T se impone.

2.- El Profr. Rubén Otoniel Jiménez Cortés, Secretario de Organización VI en la zona centro del estado, en representación del Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, estuvo presente en la entrega de nombramientos a Directores en los siguientes planteles:

En la Escuela Primaria “Pedro J. Méndez”, perteneciente a la zona escolar 154 del sector 22, se hizo entrega del nombramiento al Maestro Jonathan Guadalupe Sustaita Hernández, correspondiente a la Delegación D-I-163.

De igual manera, en la Escuela Primaria “Raúl Echavarría Ruiz”, de la zona escolar 181 del sector 39, se entregó el nombramiento a la Maestra Debanith Yatzabel Álvarez López, correspondiente a la Delegación D-I-208, por lo que fue un momento muy significativo para ambos planteles educativos. Les deseamos a los maestros el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, seguros de que realizarán un excelente trabajo en beneficio de sus comunidades escolares, dijo Jiménez Cortés.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.