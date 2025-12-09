Recibe Tamaulipas reconocimiento del INAFED por implementación de la guía consultiva de desempeño municipal 2025

Ciudad de México.- 9 de diciembre de 2025 La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), otorgó un reconocimiento al Gobierno del Estado de Tamaulipas por la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025, herramienta destinada a fortalecer la gestión administrativa y operativa de los gobiernos locales, en evento realizado en el Salón Revolución.

Raúl Quintero Martínez, coordinador general del INAFED, entregó este reconocimiento a Pedro Jeú González Rincones, director de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Durante la ceremonia, también fue distinguido el municipio de Nuevo Laredo, el cual obtuvo el más alto porcentaje entre los municipios evaluados en el proceso de implementación de la guía. El reconocimiento fue recibido por Marla Isabel Montantes González, secretaria de Administración.

Al recibir la distinción, González Rincones destacó el respaldo del Ejecutivo estatal y la relevancia de este logro para el fortalecimiento institucional.

“Este reconocimiento refleja el compromiso del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, para impulsar un modelo de gestión pública más eficiente y transparente. La Guía Consultiva permite a nuestros municipios avanzar con mayor solidez en la planeación, la rendición de cuentas y la mejora continua, siempre en beneficio de las y los tamaulipecos”, expresó.

El evento reafirmó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para avanzar en el fortalecimiento del federalismo y el desempeño municipal.