Inaugura Gobierno de Tamaulipas infraestructura hídrica en Bustamante y Tula

Tula, Tamaulipas. — Diciembre 09 de 2025 .-Como parte del Programa de Aprovechamiento de los Recursos Naturales 2025, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, llevó a cabo la inauguración de importantes obras de captación de agua en los municipios de Bustamante y Tula.

Entre las acciones que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya destacan la construcción de ollas de agua para la captación de escurrimientos pluviales y bordos de cortina de tierra compactada, infraestructura fundamental para fortalecer el acceso al recurso hídrico en esta región del altiplano tamaulipeco.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, en representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, informó que estas obras beneficiarán directamente a mil 655 habitantes de las localidades de Tanque Blanco, Francisco Medrano, Crucitas, El Realito, El Sauz, Las Albercas y Las Antoninas.

En el municipio de Tula, se construyeron: 2 ollas de agua para captación de escurrimientos pluviales, con una capacidad superior a 5 mil metros cúbicos cada una, 2 bordos de cortina de tierra compactada, con capacidades de 10,105 m³ y 16,242 m³, además de 1 bordo rehabilitado de tierra compactada con capacidad de 19,880 m³, estas obras representan un beneficio directo para 1,013 habitantes del municipio.

Por su parte, en Bustamante se apoyó a 642 personas con la construcción de 2 bordos de cortina de tierra compactada, con capacidades de 46,595 m³ y 24,502 m³, respectivamente, destinados al almacenamiento de agua para actividades productivas y de uso comunitario.

El funcionario destacó que la ejecución de cada una de estas obras fue posible gracias a la inversión conjunta entre la Secretaría y las y los productores, quienes refrendan su compromiso con el desarrollo del sector rural y el bienestar de las familias de ambas localidades.

Por último, dijo que con estas acciones, el Gobierno del Estado continúa impulsando infraestructura estratégica que fortalece la disponibilidad de agua, promueve la producción sustentable y contribuye al desarrollo integral del altiplano tamaulipeco.