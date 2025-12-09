En el Día Internacional contra la Corrupción ICC México llama a las empresas a ser líderes de la integridad

* Integridad primero: un llamado urgente en medio de tensiones globales y un entorno normativo incierto

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025.-En un mundo donde los riesgos geopolíticos, la desinformación y la fragmentación regulatoria avanzan, este Día Internacional contra la Corrupción adquiere un nuevo significado, por lo cual la International Chamber of Commerce México (ICC México) y su Comisión Anticorrupción reafirman su compromiso con la integridad como la base de un crecimiento económico sostenible y hacen un llamado a las empresas a fortalecer sus liderazgos éticos porque hoy, más que nunca, hacer lo correcto sigue siendo lo correcto.

La corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y su impacto económico permanece en niveles alarmantes: de acuerdo con estimaciones del Informe Nacional de Evaluación 2023 del INEGI, en México equivale a alrededor del 5% del PIB nacional, un costo anual superior a 500 mil millones de pesos, que afecta la competitividad, fomenta la desigualdad y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

Además del impacto económico, la corrupción deteriora el tejido social, desincentiva la inversión y frena la innovación, por lo que ICC México hace énfasis en que la lucha contra la corrupción no es solo un debate técnico, sino un compromiso humano: se trata de preservar oportunidades, proteger empleos y garantizar que las futuras generaciones crezcan en un país más justo y transparente.

Este 2025, en el marco de la Conferencia Anticorrupción de Naciones Unidas (COSP 11) que se realizará el 15 y 16 de diciembre, ICC presentará la actualización del “Caso empresarial para la integridad”, un documento global publicado el día de hoy que reconoce que el entorno operativo de las empresas ha cambiado drásticamente porque, en medio de tensiones internacionales y normativas dispares, surge una verdad que atraviesa fronteras: “la integridad es hoy un factor esencial de resiliencia, competitividad y sostenibilidad”, de acuerdo con la ICC.

La integridad impulsa cadenas de suministro sólidas, favorece el acceso a mercados, atrae talento con principios, reduce riesgos operativos y fortalece la reputación corporativa. Por el contrario, la inacción ética expone a las empresas a sanciones, pérdida de confianza y crisis reputacionales amplificadas por las plataformas digitales.

ICC subraya que la corrupción no solo es un delito económico, sino un fenómeno que afecta los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social. Por ello, la integridad ya no puede verse únicamente como una obligación regulatoria, sino como una estrategia empresarial que crea valor a largo plazo.

De esta forma, en este Día Internacional contra la Corrupción, ICC México invita a los líderes empresariales, autoridades y sociedad civil a redoblar esfuerzos porque combatir la corrupción exige convicción, coherencia y liderazgo.

2026 es el año para recordar que la integridad no pasa de moda; por el contrario, su necesidad está más vigente que siempre.