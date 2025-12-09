Concluye con éxito la Jornada de Inclusión Masiva con una nueva edición del tradicional Mercado Navideño

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Diciembre 09 de 2025.- Las actividades de la Jornada de Inclusión Masiva, organizadas por el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), concluyeron exitosamente con una nueva edición del Mercado Navideño, un espacio emblemático que impulsa la autonomía económica de las personas con discapacidad y fortalece su integración plena en la vida productiva del estado.

El evento reunió a emprendedoras y emprendedores con discapacidad que exhibieron y comercializaron una amplia variedad de artículos artesanales, así como productos gastronómicos regionales. Con ello, se promueve la generación de ingresos dignos para sus familias y se fomenta el crecimiento de proyectos productivos locales.

La ceremonia de clausura contó con la presencia del subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, así como del secretario ejecutivo de SIPRODDIS, Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad.

“Este Mercado Navideño refleja el talento, la dedicación y la enorme capacidad de nuestras y nuestros artesanos con discapacidad. Desde el Gobierno del Estado seguiremos impulsando políticas públicas que eliminen barreras y generen oportunidades reales para su desarrollo económico. La inclusión no es solo un principio, es una tarea diaria que asumimos con responsabilidad y convicción”, dijo durante su intervención, Gloria Requena quien destacó el valor social y humano del evento.

Por su parte, Brayan Eleazar Arellano Rodríguez, secretario ejecutivo de SIPRODDIS, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo espacios de desarrollo productivo y acciones interinstitucionales:

A lo largo del mercado se llevaron a cabo diversas dinámicas de integración bajo un enfoque de accesibilidad universal, permitiendo la participación plena de todas las personas asistentes y promoviendo un ambiente comunitario incluyente, respetuoso y festivo.