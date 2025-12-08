POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Diciembre me gusto pa´ que te vayas…

Una canción que suena a adagio, a sentencia y a estrategia, como si se hubiera elegido una fecha tan especial, para que todo cuadrara. Cualquier similitud con la vida real, es mera “chiripa”, pero describe sin lugar a dudas una trama que encaja con precisión una “Amarga Navidad”, escrita por José Alfredo, y hoy re-escrita desde los tribunales de Tamaulipas. Sólo que aquí no hay perdón, ni olvido.

Y no lo hay, porque no supo retirarse, reconocer que su tiempo ya concluyó y haber dejado que el nuevo protagonista escribiera su propia historia sin intervenciones. Y se confirma la regla, es más difícil ser exgobernador, que gobernador. Una frase, que se ha convertido en un “dicho político” en este país nuestro, y que describe las peripecias legales y financieras que con frecuencia tienen que enfrentar los exmandatarios, sobre todos aquellos que se niegan a aceptar que el presente no les pertenece.

Es paradójico, pero hoy, cuando la política es materia de estudio, que puede ser medida con herramientas científicas, está más limitada, que cuando su ejercicio era sólo empírico. Los políticos de antes, los albañilescos, sea dicho con todo respeto para los “maistros” de obra, decían que nadie sabía mejor, que el nuevo inquilino, en qué condiciones se dejaba una casa, y eso era aplicable al ejercicio del poder, a los conflictos, a los acuerdos y sobre todo a lo que dejó o no dejó en la caja registradora, etc.

“Podrán engañar al pueblo, pero al nuevo inquino, no”. Pero también se decía que existía un pacto no escrito, donde se tapaban unos a otros, por la sencilla razón, de que eran del mismo partido y sobre todo hegemónico. Hoy es otra historia, de tal manera que elija usted la butaca más cómoda y prepárese a presenciar un espectáculo pocas veces visto en este país, y particularmente en Tamaulipas.

2.84 % DE LOS TAMAULIPECOS “EXIGEN JUSTICIA CONTRA FJCV”. – Ya entrando en el tema, existen 100 mil firmas ciudadanas reunidas para presentarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para “exigir justicia y el fin de la impunidad del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, así es como lo plantean; es un bonito número, pero siendo realistas no llegan ni al 3 %, basta poner en práctica una regla de tres, para llegar a la conclusión numérica de que esa suma de rúbricas representan el 2.84 %.

El 3 por ciento es un referente porque es el mínimo que da legitimidad a un partido para conservar su registro, por citar un ejemplo. Pero la realidad es que la SCJN debe y tiene que aplicar la justicia, por cuestión de principios jurídicos, no es tómbola, ni cuestión de simpatía ciudadana, y para ello dispone de leyes claras que le permiten emitir una resolución sin presiones, ni circos. Sin embargo, hay quienes en aras de hacerse agradable ante la contraparte, está armando esta clase de procedimientos.

Lo peor que puede pasar es que se siente un precedente, para que en otro marco de ideas y circunstancias se de por hecho, que los ciudadanos se convierten en juzgadores, al manifestar una postura acompañada de firmas.

Por otra parte, los señores diputados locales y federales, parecen desconocer la división de poderes. Ser “representantes” del pueblo, no los legitima como actores de un poder ajeno al Legislativo, que es al que representan.

Pero no sólo ellos, que de alguna manera tienen una representación ciudadana, sino que los dirigentes de Morena, la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, María Guadalupe Gómez Núñez y el Presidente del Consejo Estatal, Rómulo César Pérez Sánchez, así como dos legisladores locales Humberto Prieto Herrera y Eliphalet Gómez Lozano, reiteraron que esta acción “representa el sentir auténtico del pueblo frente a los presuntos actos de corrupción, delincuencia organizada, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos atribuidos al panista”.

Asimismo, los legisladores federales Sergio Gutiérrez Luna y Jéssica Ramírez Cisneros, dejaron asentado, que esta acción representa el sentir auténtico del pueblo frente a los presuntos actos de corrupción, delincuencia organizada, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos atribuidos al panista.

Ojalá y esto no se convierta en una guerra de firmas que sólo genere confusión y conflicto, porque existen instituciones para resolver, para dictar una resolución. ¿O nos vamos a ir con aquella exclamación? de qué: “¡Al diablo con las instituciones!”. ¡Cuidado! Porque el caos sólo puede generar conflicto y enfrentamientos, las reglas, mal que bien han dado un orden a este país.

ENCIENDE AMÉRICO ARBOL NAVIDEÑO. – En temas más amables, este domingo fue de fiesta para los victorenses que testificaron el encendido del Árbol Navideño monumental, acto que estuvo a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado de la doctora María Santiago de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, en este marco el mandatario expresó a las familias tamaulipecas, que los deseos de paz y reflexión coronen estos días de celebración, con una visión humanista que permita seguir avanzando y progresando con bienestar.

Ese atardecer de domingo, el mandatario tamaulipeco estuvo acompañado de esposa y familia, y así fue, como a nombre propio y de ellos les expresó: “Les deseamos las mejores fiestas, que tengan la mejor oportunidad de reflexión en estos días para seguir avanzando en este gran estado de Tamaulipas”. Con este mensaje el gobernador de manera simbólica dio inicio a la tradicional celebración, enmarcada en la Plaza Juárez de esta capital, donde las familias tamaulipecas se dieron cita para unir sus mejores anhelos en compañía de amigos y sus seres queridos.

Así llegó el momento más emotivo y festivo, el encendido del gigantesco pino, para dar paso a un espectáculo de pirotécnica, posteriormente el concierto de la Banda de Música y hasta una «nevada» que dio el toque emblemático de la Navidad.

Si usted se perdió de este evento, no deje de visitar la villa navideña ubicada al pie de la escalinata de Palacio de Gobierno, que luce dos estanques con peces, un bosque de pinos, cascadas, puente, luces multicolores, el tradicional nacimiento y las figuras de los Reyes Magos; además, en la plaza, cuatro figuras de estrellas y una gigantesca piñata iluminadas son de los principales atractivos, así como un trenecito para deleite de los menores.

La fiesta navideña arrancó con un desfile de 24 carros alegóricos de las distintas dependencias del Gobierno del Estado que recorrieron toda la avenida Francisco I. Madero, además de la participación del carro alegórico del municipio de Victoria y 6 autos clásicos, sin duda fue un magnífico arranque de esta temporada de luz y color, de alegría y de paz.