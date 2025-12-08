Invita Turismo a visitar el municipio de Hidalgo

Escápate a El Chorrito, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas y ven a admirar la monumental Virgen de la Misericordia

Hidalgo, Tamaulipas.- Diciembre 07 de 2025.- Símbolo de tradición, El Chorrito de Hidalgo, Tamaulipas, es el lugar perfecto para disfrutar de los paisajes de la Sierra Madre Oriental, naturaleza con una cascada de película, gastronomía, artesanías y la monumental Virgen de la Misericordia esperando que vengas a conocerla y admirarla de cerca.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que además ya están preparando una ruta cultural y otra de naturaleza, para enriquecer la estancia de quienes visiten este destino turístico de un estado que lo tiene todo.

El Chorrito está ubicado a faldas de la Sierra Madre Oriental, es el santuario católico más visitado del noreste de México, refirió el funcionario estatal.

“En este lugar puedes disfrutar desde senderismo, paseos a caballo y disfrutar de la gastronomía regional, prueba platillos preparados en leña, como el asado de puerco y el pan de elote, entre otras delicias más”, dijo.

Es un destino espiritual y natural en el noreste de México, ideal para una escapada de fin de semana para conocer el santuario y la monumental Virgen de la Misericordia que se inaugura el próximo 12 de diciembre, señaló.

“Imagina una cascada que nunca se detiene, montañas que parecen sacadas de una pintura y una energía que te recarga desde el primer segundo, eso y más, es El Chorrito, donde conjuga la naturaleza, la aventura, el sabor y momentos para toda la familia, en pareja o de manera individual”, concluyó el titular de turismo estatal.