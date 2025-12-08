Impulsa Tamaulipas alianzas estratégicas en foro latinoamericano de sostenibilidad pesquera

Mérida, Yucatán. – Diciembre 08 de 2025.- En el marco del 5to. Summit Latinoamericano por la Sostenibilidad Pesquera y Acuícola, realizado en Mérida, Yucatán, representantes de diversos países se reunieron para dialogar sobre los desafíos y oportunidades del sector pesquero y acuícola en la región.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza participó como panelista en el conversatorio “Oportunidades en los Mercados: Visión desde el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados”, donde compartió la visión de Tamaulipas en materia de desarrollo sostenible.

Durante su intervención, el subsecretario de Pesca y Acuacultura destacó que el estado de Tamaulipas se encuentra plenamente alineado con las tendencias globales en políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de los sectores pesquero y acuícola.

Señaló que esta alineación se traduce en oportunidades reales de mercado, con impactos positivos en la seguridad alimentaria, la dinamización económica, la sustentabilidad y la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, el subsecretario Jorge Montagner, a nombre del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, subrayó que la construcción de alianzas estratégicas entre actores públicos, privados y académicos será fundamental para enfrentar los retos que plantea un entorno internacional cada vez más dinámico y globalizado.

“Estas colaboraciones permitirán potenciar la competitividad del sector y asegurar su crecimiento sostenible a largo plazo”, destacó.

El 5to. Summit Latinoamericano por la Sostenibilidad Pesquera y Acuícola se consolida como un espacio clave para el intercambio de conocimientos, la generación de propuestas y el fortalecimiento de la cooperación regional en beneficio de la pesca y la acuacultura sostenibles.