Gestiona Tamaulipas una nueva universidad y CBTIS para 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 08 de 2025.- Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, gestiona ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) la apertura de una nueva universidad y un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) para Tamaulipas, en el 2026.

“El viernes estuve en un encuentro con el secretario nacional de Educación Mario Delgado. El gobernador me indicó que hiciéramos dos gestiones: una nueva prepa para Tampico y una nueva universidad, y ya quedaron aprobadas. Esto lo vamos a empezar a trabajar para el próximo semestre, a fin de que en agosto tengamos una nueva Universidad Rosario Castellanos”, precisó.

Explicó que tanto la preparatoria como la universidad se ubicarían en Tampico; el bachillerato en la zona de las despicadoras, esperando atender a 300 jóvenes, mientras que la universidad daría cobertura a un área donde hay preparatorias, pero ninguna escuela de educación superior, buscando captar alrededor de 400 estudiantes en la primera generación.

Indicó que la Universidad Rosario Castellanos se ubicaría en la Escuela Secundaria Técnica N.° 52 “Jesús Elías Piña”, la cual se adaptaría para brindar el servicio ante la baja matrícula de estudiantes actualmente. Contaría con carreras como turismo, urbanismo y desarrollo metropolitano, ciencias ambientales y ciencias de datos para negocios, entre otras.

Señaló que, ante la demanda creciente en la educación media superior, también se gestionan nuevos espacios educativos en la región fronteriza. “También para Reynosa se nos aprobó un nuevo COBAT; estamos trabajando ya en Reynosa, y para Nuevo Laredo estamos haciendo las gestiones para lo que se llama a nivel nacional CECYTE, que aquí nosotros conocemos como ITACE”, expresó.

Valdez García resaltó que estos nuevos espacios educativos en el nivel medio superior y superior en la entidad son el reflejo de la visión que comparten e impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, de una educación con oportunidades para todas y todos los jóvenes, con el propósito de hacer que la educación se convierta en la palanca del desarrollo y de la transformación que requiere el país.