Por: Raúl Terrazas Barraza

Las vacunas, imprescindibles

El Secretario de Salud, doctor Vicente Hernández Navarro ha insistido mucho a la población de la entidad que participe en los programas de vacunación, es decir en la campaña intensiva de la temporada invernal, en especial las de influencia y COVID-19 y en la de seguimiento que, a nivel nacional promueve la aplicación de biológicos contra el sarampión, rubeola poliomielitis y tos ferina.

En el caso de las enfermedades que ya se habían erradicado con la vacunación y que aparecieron de nueva cuenta como resultado de la influencia que hubo en el Mundo de los antivacunas, quienes se encargaron de decir que la aplicación de algunos biológicos ocasionaba autismo, cosa que jamás pudo comprobarse y si se demostró que las supuestas investigaciones sobre este asunto, fueron manipuladas para asestar un duro golpe a las empresas farmacéuticas.

En la actualidad el reto es muy grande para las autoridades de salud, porque deben alcanzar de nuevo los niveles de vacunación que se tenían hace algunos años, es decir, por arriba del 95 por ciento y, aunque se han realizado muchos esfuerzos, la verdad es que, la población debe de colaborar, porque la vacunación es, desde que se inventaron las vacunas, allá en los tiempos de las grandes epidemias de viruela, la mejor forma de lograr altos impactos en la protección de las enfermedades a la población.

Para esta temporada invernal, la Secretaría de Salud cuenta con las suficientes vacunas para atender la demanda de la población y nada será más relevante que saber de la participación social en la obtención de todos los esquemas de vacunación, sobre todo, porque ya se ha regularizado el abasto de vacunas en el Mundo y por tanto superadas las limitaciones propiciada por la Pandemia de COVID-19, ya que, los Laboratorios de casi todos los países que fabrican biológicos, centraron su actividad en la producción de biológicos para este padecimiento.

Las vacunas de la temporada invernal deben de aplicarse ya, para que la generación de anticuerpos permita a los organismos de las personas protegerse de la exposición a los virus de la temporada fría o fresca en todas las regiones de Tamaulipas y, además, aprovechar que existen tanto la de Influenza, COVID-19 y Neumococo, ya que, protegen contra las enfermedades más comunes de otoño e invierno.

El secretario de Salud, ha llamado en varias ocasiones a los padres de familia y a todos los ciudadanos para procurar la vacunación y es que, en el caso de la vacuna contra la Influenza, protege de enfermar por el virus de este padecimiento y evita episodios graves de neumonías y debe de aplicarse como refuerzo a las personas mayores de 60 años, de las cuales hay en Tamaulipas casi 427 mil, según el censo del 2020, aunque, por el crecimiento de este grupo de edad es probable que ande por muy por encima del medio millón.

La vacuna contra la Influenza, la primera aplicación para niños y niñas consta de dos dosis con una diferencia de cuatro semanas entre una y otra, en el entendido de que, después requerirán una aplicación de refuerzo cada temporada invernal hasta que tengan cinco años.

La vacunación contra el COVID-19, es pertinente durante este otoño-invierno, porque es una enfermedad respiratoria y, no por el hecho de que el padecimiento dejó de tener una alta tasa de letalidad, la verdad de las cosas es que, nada es mejor que vacunarse para que el organismo de cada persona, a partir de la inoculación de biológico genere los anticuerpos que le defiendan de cualquier tipo de virus causante del COVID-19.

La apuesta por la buena salud de las y los tamaulipecos, está en la vacunación, aunque también existen otros factores que, como ha mencionado el doctor Hernández Navarro deben de tenerse en cuenta, entre ellos una alimentación saludable, de ahí que el funcionario insista en una mejoría en los estilos de vida.

Los otros

El reynosense Diputado Humberto Prieto Herrera, responsable de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, formalizó una querella en contra el exgobernador panista de la entidad, de Reynosa también, por asuntos relacionados con el mal uso de recurso y de la titularidad del Poder Ejecutivo de la entidad entre los años 2016 y 2022.

Los Legisladores y dirigentes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional esperan mucho de las autoridades federales ahora que entraron en una nueva época con la designación de la abogada Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de la República.

Por su lado, el secretario de Educación de la entidad, doctor Miguel Ángel Valdez García amarró ya con el secretario de Educación del país, Mario Delgado Carrillo que, en el 2027 abran sus puertas dos instituciones públicas más, la Universidad Rosario Castellanos y un CBTIS en la Ciudad y Puerto de Tampico, como alternativa para atender la demanda de jóvenes que desean estudiar en esos dos niveles

Por estas fechas los temas del subejercicio de los presupuestos en dependencias de los tres niveles de Gobierno, es muy socorrido, incluso, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya ha llamado sus colaboradores para observar de manera adecuada el uso de los recursos y, en el caso de la secretaría de Obras Públicas que tiene a su cargo el ingeniero Pedro Cepeda Anaya, dicho por él mismo, habrá cero subejercicios.