Fortalece caminata “Juntos en Cada Paso por la Inclusión”, conciencia social sobre los derechos de las personas con discapacidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Diciembre 08 de 2025.- Como parte de las actividades de la Jornada de Inclusión Masiva, el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) llevó a cabo la caminata “Juntos en Cada Paso por la Inclusión”, un evento orientado a fomentar la conciencia social, la empatía y el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

La caminata tuvo como propósito destacar la importancia de la detección temprana, la comprensión social y la inclusión plena, convirtiéndose en un espacio que simboliza unidad, apoyo y solidaridad para quienes diariamente enfrentan desafíos sociales, institucionales y emocionales.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González. En su mensaje, el funcionario señaló que “las personas con discapacidad se enfrentan día con día a retos tanto institucionales como sociales, pero juntos podemos avanzar en la construcción de una comunidad en donde todas y todos ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones”.

Destacó además que la administración liderada por el gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene el compromiso de garantizar y proteger los derechos de todas las personas, sin distinción alguna.

Por su parte, el secretario ejecutivo del SIPRODDIS, Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, agradeció al gobernador por impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la inclusión y la atención integral de las personas con discapacidad en el estado.

A la caminata asistieron personal de la Secretaría General de Gobierno, diversas dependencias del Gabinete Estatal, instituciones educativas, así como asociaciones civiles y deportivas, quienes se sumaron para reforzar el mensaje de inclusión y apoyo comunitario.

Como parte de las actividades, el subsecretario y el titular del SIPRODDIS entregaron reconocimientos a Carlos Gallardo Curiel, Director de Agrupamientos Policiales, y a Marco Antonio Mendoza Medina, profesor de la Asociación de Deportistas con Discapacidad Sin Límites, por su destacada labor y compromiso con la promoción de la inclusión.

El evento concluyó con una exhibición deportiva a cargo de la Asociación de Deportistas con Discapacidad Sin Límites, donde las y los participantes demostraron su talento, esfuerzo y disciplina.