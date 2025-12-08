Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

DIF Tamaulipas, ejemplo nacional

El buen trabajo se distingue y no es de extrañar que el DIF Tamaulipas haya alcanzado la evaluación más alta a nivel nacional apareciendo arriba de los Sistemas del DIF a nivel nacional. Pero se lo ha ganado gracias al impulso que le viene dando su titular, la Dra. María de Villarreal, pues su dedicación y vocación de servicio lo posesiona.

Y lo alcanzó en el Índice de Desempeño 2025 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), implementada y evaluada por el Sistema DIF Nacional.

Este logro se enmarca en el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, celebrado hace días en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde Tamaulipas, destacó como referente nacional por la operación de programas alimentarios y acciones comunitarias que generan un impacto positivo y directo en las familias del estado.

La distinción se confirmó tras darse a conocer los resultados del Índice de Desempeño 2025, en el que DIF Tamaulipas obtuvo una evaluación de 0.9218, (siendo 1.000 el puntaje máximo), equivalente al 92%, cifra que refleja el compromiso institucional por fortalecer los programas que integran dicha Estrategia.

A lo largo de los últimos años, DIF Tamaulipas ha mostrado un crecimiento sostenido en la calidad de sus procesos de planeación y operación, al pasar de 0.8292 en 2023 (83%) a 0.9218 en 2025 (92%), alcanzando el puntaje más alto reportado a nivel nacional.

El fortalecimiento de los programas alimentarios ha sido fundamental en este avance. Iniciativas como Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza y Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días, entre otros, garantizan acceso a una alimentación nutritiva para niñas, niños y población de atención prioritaria en los distintos municipios del estado y eso es en lo que va del actual gobierno estatal.

Asimismo, las acciones impulsadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario han incidido directamente en mejorar la calidad de vida en comunidades rurales mediante la instalación de fotoceldas, baños secos y estufas ecológicas, tecnologías que fomentan bienestar, salud y ahorro en los hogares.

A lo anterior se suma el programa Lazos de Esperanza, operado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que brinda pañales y otros insumos a personas con discapacidad en los 43 municipios del estado, un acompañamiento que contribuye al cuidado digno y representa un apoyo significativo para las familias.

El resultado obtenido a nivel nacional reafirma la vocación social, el trabajo cercano y la visión humanista que distingue al DIF Tamaulipas, esfuerzo que día con día permite atender a quienes más lo necesitan y avanzar hacia un estado con mejores oportunidades para todas las familias, por lo que todo esto implica, insisto, mucho esfuerzo y dedicación, pero sobre todo amor y ayuda al próximo.

Con desfile navideño, disfrutan familias victorenses en el 17 Te Quiero Más.

El alcalde Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás, participaron en el desfile navideño presidido este domingo por el gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas.

Como invitado, el gobierno de Victoria incluyó en el recorrido un carro alegórico con figuras y personajes alusivos a la navidad, el cual fue admirado por las familias victorenses que asistieron al paseo 17 Te Quiero que se llenó de luces, música, regalos y dulces para niñas y niños.

Gattás Báez destacó el gesto humanista del gobernador y la presidenta del DIF al fomentar la convivencia familiar en el marco de la celebración de las fiestas decembrinas, en especial con los habitantes de la Capital de Tamaulipas que se han visto beneficiados con múltiples apoyos.

Al termino del desfile, Lucy y Lalo recorrieron el área de juegos mecánicos instalados en la calle Hidalgo por el Ayuntamiento de Victoria, mismos que fueron clausurados tras dos semanas de brindar alegría a miles de familias de manera gratuita.

NOTAS CORTAS

1.- Y hablando precisamente de desfile navideño, hoy le toca el turno de encender el pino al alcalde de Tula, Rene Lara Cisneros. Según la agenda será en punto de las 8 de la noche con una tradicional parada, show y la iluminación del municipio que dará alegría, paz y amor en estas fiestas decembrinas. Le acompañará su esposa, la señora Macarena Inurrigarro de Lara y familia. Todos los tultecos están invitados, así que no falten.

2.- En el marco de las fiestas decembrinas y mediante un clima fresco, agradable, la tarde-anoche de este domingo 7 de diciembre arrancó en Jaumave la Quincuagésima Tercera Semana Cultural y Deportiva en honor a la Mtra. Lilia Petra Calderón González. Fue el propio alcalde Manuel Báez Martínez, quien junto a su esposa, la señora Yessenia Huerta Abundis de Báez, quienes pusieron en marcha estas actividades recreativas para toda la ciudadanía en general e iluminaron todo el municipio con el tradicional encendido del Pino Navideño.

Lo anterior se desarrollo en la Plaza Hidalgo, donde se disfrutó de una noche llena de tradición y alegría. Hubo presentación de la Banda de Guerra Monumental, exhibición de villancicos y pólvora para darle más colorido al ambiente festivo. Todo fue inolvidable y el inicio de esta gran celebración en Jaumave.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.