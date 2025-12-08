Destacan talento docente del ITSM con premio internacional en emprendimiento

El Mante, Tamaulipas.– Diciembre 08 de 2025.- Daniel Eduardo Paz Pérez y Alejandro Trujillo Jiménez, docentes e investigadores del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM), recibieron el Premio al Mejor Artículo Científico de Educación Emprendedora durante el XIII Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación – AFIDE 2025, celebrado en Roma, Italia.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director general del instituto, compartió que el reconocimiento les fue otorgado por su destacada investigación titulada “¿Impulsan las nuevas empresas el crecimiento económico y la competitividad subnacional? Caso de México”.

Dijo que el galardón lo obtuvieron en la categoría “Desarrollo económico territorial a partir del emprendimiento y la innovación”, debido a que su investigación cuenta con calidad académica, relevancia temática y aporte cientifico a la comprensión del emprendimiento como motor de desarrollo.

Destacó que este logro coloca al ITSM en el plano internacional de la investigación en educación emprendedora, consolidando su papel como una institución comprometida con la generación de conocimiento, la innovación y la formación de profesionistas con impacto global.

“Estos resultados son reflejo del talento, la disciplina y el enfoque científico de nuestros profesores, y motivan a toda la comunidad educativa a seguir generando investigación con pertinencia social y alcance internacional”, añadió.

Subrayó que el reconocimiento es también resultado del impulso permanente que brinda el Gobierno del Estado, que bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, fomenta una educación superior de calidad, fortaleciendo las capacidades investigativas y académicas de las instituciones públicas para posicionarlas a nivel mundial.