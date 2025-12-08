Deportes

Da rector bienvenida al nuevo DT del Correcaminos UAT 

Ciudad Victoria, Tam.- 8 de diciembre de 2025.- El rector Dámaso Anaya Alvarado, presentó al profesor Gustavo Díaz, como director técnico del equipo de fútbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Acompañado del presidente del Club Correcaminos Armando Arce Serna, el rector Dámaso Anaya, dió la bienvenida a Gustavo Díaz como nuevo miembro del equipo y de la familia UAT.

Dijo que la comunidad universitaria y la sociedad victorense merecen un equipo competitivo que los represente en la Liga de Expansión MX.

Sostuvo que el proyecto de Correcaminos incluye dar realce a los talentos locales a través de las fuerzas básicas.

Por su parte, el profesor Gustavo Díaz, informó que el equipo ya trabaja intensamente para afrontar el torneo que inicia en enero del 2026, confiando en conformar el cuadro que Ciudad Victoria merece.

En el evento realizado en el sexto piso del Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, también estuvieron presentes miembros de la Directiva y Cuerpo Técnico.

