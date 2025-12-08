Con finanzas sanas, Tamaulipas asegura pago de aguinaldos a 50 mil trabajadores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 08 de 2025.- El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas no solicitará un crédito de corto plazo para cumplir con el pago de aguinaldos, gracias a la estabilidad financiera alcanzada durante la actual administración.

Ramírez González señaló que las finanzas públicas del estado muestran solidez y permiten cubrir las obligaciones de fin de año sin endeudamiento adicional, un hecho que marca un avance significativo respecto a ejercicios anteriores.

Explicó que para este 2025, se prevé una erogación aproximada de mil 900 millones de pesos, monto que garantiza el pago puntual a 50 mil trabajadores, entre ellos personal del gobierno central, organismos públicos descentralizados y el sector educativo.

El secretario destacó que en los próximos días iniciará la dispersión de recursos, otorgando certeza a las y los trabajadores del estado y consolidando un cambio histórico frente a la práctica de endeudamiento que se mantuvo durante los últimos siete años.

En relación con el ejercicio fiscal 2026, Ramírez González adelantó que se mantendrá un esquema de disciplina financiera, con una recaudación estatal estimada en más de 12 mil millones de pesos y un Paquete Económico proyectado en 81 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del cinco por ciento respecto al año anterior.

Asimismo, detalló que el proyecto de Presupuesto de Egresos que será remitido al Congreso del Estado incluye la deuda pública vigente, estimada en 15,150 millones de pesos, registrada en el capítulo 9000 para su correspondiente amortización conforme a la Ley de Disciplina Financiera.

“La solidez financiera alcanzada nos permite cerrar el año con certeza y mirar hacia un 2026 de orden, disciplina y crecimiento, impulsando la transformación de Tamaulipas”, finalizó.