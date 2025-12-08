Brinda SABG fortalecimiento administrativo a dependencias y entidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 08 de 2025.- En el marco del fortalecimiento administrativo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) mediante la Dirección de Desarrollo Administrativo, ha brindado capacitación y asesoría especializada a diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en el proceso de actualización de su estructura orgánica.

Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia, explicó que entre las instituciones que participaron en estas acciones se encuentran la Secretaría de Obras Públicas, el Instituto del Deporte de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, quienes recibieron acompañamiento técnico para optimizar sus procesos internos.

“Al contar con documentos normativos actualizados, se fortalece el orden institucional, la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, consolidando así una administración moderna y orientada a resultados” expresó.

De igual manera, se ofreció capacitación y acompañamiento en la elaboración de Manuales de Organización y Perfiles de Puestos a entes públicos estratégicos como Patrimonio de la Beneficencia Pública, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Tamaulipas.

También se validaron los Manuales de Perfiles de Puesto de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña y de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, garantizando que los documentos normativos respondan a los estándares requeridos. Además, de manera complementaria, se emitieron dictámenes de estructura orgánica para la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, la Secretaría de Administración, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.

Por último, dijo que con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de asegurar que las estructuras organizacionales de cada dependencia respondan de manera eficiente a sus atribuciones y objetivos.