Estatales

Avanzan cinco municipios en la reclasificación de tarifas eléctricas

35 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 08 de 2025.- Son cinco municipios los que obtendrán su reclasificación tarifaria para el año 2026, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez.

Destacó que los municipios de Abasolo, González, Güémez y El Mante avanzan de la tarifa 1C a la 1D, mientras que Padilla pasará de la tarifa 1D a la 1E.

“Hemos instalado una mesa de trabajo con las autoridades competentes, y esto es de suma importancia, ya que no se había logrado consolidar; en segundo lugar, la reclasificación benefició a cinco municipios”, comentó Ángel Jiménez.

Añadió que se seguirá trabajando en conjunto con la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad para verificar si otros municipios pudieran reclasificarse.

“Nuestro compromiso con el proyecto del gobernador Américo Villarreal es revisar y lograr que estos beneficios lleguen a los 43 municipios del estado”, finalizó.

 

35 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fortalece caminata “Juntos en Cada Paso por la Inclusión”, conciencia social sobre los derechos de las personas con discapacidad

32 min ago

Destacan talento docente del ITSM con premio internacional en emprendimiento

38 min ago

Reconocen a docentes de la UAT integrados en Cuerpos Académicos

42 min ago

Impulsa Tamaulipas alianzas estratégicas en foro latinoamericano de sostenibilidad pesquera

44 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button