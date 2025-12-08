Avanzan cinco municipios en la reclasificación de tarifas eléctricas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 08 de 2025.- Son cinco municipios los que obtendrán su reclasificación tarifaria para el año 2026, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez.

Destacó que los municipios de Abasolo, González, Güémez y El Mante avanzan de la tarifa 1C a la 1D, mientras que Padilla pasará de la tarifa 1D a la 1E.

“Hemos instalado una mesa de trabajo con las autoridades competentes, y esto es de suma importancia, ya que no se había logrado consolidar; en segundo lugar, la reclasificación benefició a cinco municipios”, comentó Ángel Jiménez.

Añadió que se seguirá trabajando en conjunto con la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad para verificar si otros municipios pudieran reclasificarse.

“Nuestro compromiso con el proyecto del gobernador Américo Villarreal es revisar y lograr que estos beneficios lleguen a los 43 municipios del estado”, finalizó.