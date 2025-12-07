Participa Guardia Estatal Cibernética en el 2.º Encuentro Nacional de Unidades de Policía Cibernética

-Tamaulipas fortalece sus capacidades para proteger a la ciudadanía frente a amenazas digitales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 07 de 2025.- Personal de la Guardia Estatal Cibernética de Tamaulipas participó en el Segundo Encuentro Nacional de Unidades de Policía Cibernética, en el Auditorio de Ex Hacienda, en la Ciudad de México.

El evento reunió a especialistas nacionales, representantes de instituciones académicas, asociaciones dedicadas a la ciberseguridad y organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer la coordinación, el intercambio de conocimientos y las capacidades operativas de las unidades cibernéticas del país.

Durante las jornadas se presentaron ponencias, paneles y casos de éxito relacionados con tendencias actuales en ciberseguridad, investigación digital y estrategias de prevención del delito.

Entre los temas impartidos destacaron: Sentencia modelo en pornografía infantil, Capacitación interinstitucional en ciberseguridad, Inteligencia Artificial aplicada a seguridad y Estrategias de prevención ante el reclutamiento forzado.

Así como Modalidades de fraudes cibernéticos, Proyectos de inversión, Investigación de criptoactivos para detectar actividades ilícitas, Buenas prácticas para la atención de extorsión y engaño telefónico, Coordinación interagencial contra la pornografía infantil y La evidencia digital en la justicia.

La participación del personal de la Guardia Estatal Cibernética refuerza el compromiso de Tamaulipas con la construcción de entornos digitales seguros, impulsando la profesionalización en materia de prevención, investigación y atención de incidentes cibernéticos.

Con estas acciones, Tamaulipas fortalece sus capacidades para proteger a la ciudadanía frente a las amenazas digitales emergentes.