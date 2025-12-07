Invita ITAVU a encender el espíritu navideño

​Este lunes 8 de diciembre a las 17:30 horas, el instituto realizará este tradicional evento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 07 de 2025.- Con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria y compartir un mensaje de unión, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) convocó a todas las familias del estado a participar en el tradicional encendido del pino de Navidad. El encuentro se realizará este lunes 8 de diciembre, a las 17:30 horas, en la plaza ubicada sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, a un costado de las oficinas del Instituto.

La actividad, encabezada por el director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, busca crear un espacio donde niñas, niños y adultos se reúnan para disfrutar una tarde luminosa y llena de entusiasmo. Habrá momentos preparados especialmente para la niñez, que podrá convivir con Santa y vivir la magia propia de estas fechas, en un ambiente seguro, cercano y festivo.

El funcionario señaló que el evento forma parte de las acciones que promueve el Gobierno de Tamaulipas, liderado por Américo Villarreal Anaya, para impulsar el bienestar social y mantener vivas las tradiciones que unen a las comunidades. Bajo esta visión humanista, el ITAVU reafirma su compromiso de acompañar a las familias y brindar encuentros que fortalezcan el tejido social.

“¡Te esperamos con los brazos abiertos para dar la bienvenida a la Navidad con esperanza y alegría!”, finalizó.