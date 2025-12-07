Impulsa turismo limpieza permanente de las playas

El sábado, con personal de la secretaría de Turismo, de los Hoteles City Express, y voluntarios se realizó la limpieza de Playa Miramar

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Diciembre 07 de 2025.- Con el firme compromiso de ofrecer destinos turísticos sostenibles, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas trabaja de manera permanente y coordinada con una sociedad colaborativa y participativa en la conservación y limpieza de sus atractivos, para que Tamaulipas no solo reciba con seguridad y limpieza, sino que también enamore a las y los visitantes.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas explicó que la zona norte de Playa Miramar es un punto de alto tránsito turístico y una región clave para especies marinas, aves y organismos costeros.

Para el gobernador Américo Villarreal Anaya los destinos turísticos sostenibles son una prioridad, por ello, día a día, construimos, cuidamos y limpiamos nuestros paraísos y exhortamos a la sociedad a sumarse a este esfuerzo conjunto, manteniendo limpios los lugares que visiten.

“Este fin de semana con personal de Hoteles City Express, realizamos una jornada integral de limpieza en la Playa Miramar, una de las áreas costeras más importantes de la región por su riqueza natural, su valor turístico y su papel en la preservación del equilibrio ecológico local”, refirió el funcionario estatal.

Esta actividad fomenta la cultura del reciclaje, reduce la presencia de desechos contaminantes en el entorno marino, promueve la participación social y contribuye activamente a la conservación de los ecosistemas costeros, entre otras más, agregó

El esfuerzo coordinado entre empresas, comunidad y voluntarios garantiza que Playa Miramar sea un espacio limpio, seguro y atractivo para el turismo, además de un hábitat adecuado para la biodiversidad local.

“Con la colaboración de cada uno de los participantes, contribuimos a mantener la Playa Miramar como un espacio limpio, seguro y saludable, beneficiando tanto a visitantes como a las especies que habitan este importante ecosistema costero, por esto y más ¡Tamaulipas seguro te enamora!”, concluyó.