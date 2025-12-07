Estatales

Agrupamientos Policiales de la Guardia Estatal amplían su alcance con operativos que impactan a miles de tamaulipecos

50 min ago
1 minuto de lectura

-A través de diversos programas equinos y canes brinda seguridad y proximidad a la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 07 de 2025.- En el último bimestre, la Dirección de Agrupamientos Policiales de la Guardia Estatal benefició a más de 23 mil personas con servicios de proximidad y seguridad; esto a través de operativos en zonas rurales, torneos de pesca y en los que los binomios K9 pusieron en práctica su adiestramiento en múltiples especialidades como la búsqueda de narcóticos, explosivos, papel moneda, entre otros.

Por parte del agrupamiento montado, jinetes y equinos realizaron 190 recorridos a caballo, de los cuales, 114 se llevaron a cabo en el destacamento El Refugio y 76 en Santa Engracia; asimismo, brindaron seguridad en 15 cabalgatas.

En el mismo periodo, manejadores y binomios caninos participaron en operativos interinstitucionales en respuesta a 33 solicitudes de búsqueda de restos óseos; y en visitas a escuelas para que las niñas y los niños conozcan el trabajo realizado en esta unidad.

Algunos de los eventos en los que la ciudadanía ha convivido de cerca con binomios caninos y equinos, manejadores y jinetes durante el mes de noviembre fueron: la celebración del Tercer Aniversario de la Guardia Estatal, el torneo de pesca en Soto la Marina y durante el mes de octubre en la Feria Tamaulipas en Ciudad Victoria, atendiendo en este último a cerca de 12 mil personas pertenecientes a diferentes grupos poblacionales.

50 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Consolida UAT su liderazgo en proyectos para el desarrollo regional y nacional

3 min ago

Invita ITAVU a encender el espíritu navideño

55 min ago

Participa Guardia Estatal Cibernética en el 2.º Encuentro Nacional de Unidades de Policía Cibernética

57 min ago

Impulsa turismo limpieza permanente de las playas

1 hora ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button