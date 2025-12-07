Agrupamientos Policiales de la Guardia Estatal amplían su alcance con operativos que impactan a miles de tamaulipecos

-A través de diversos programas equinos y canes brinda seguridad y proximidad a la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 07 de 2025.- En el último bimestre, la Dirección de Agrupamientos Policiales de la Guardia Estatal benefició a más de 23 mil personas con servicios de proximidad y seguridad; esto a través de operativos en zonas rurales, torneos de pesca y en los que los binomios K9 pusieron en práctica su adiestramiento en múltiples especialidades como la búsqueda de narcóticos, explosivos, papel moneda, entre otros.

Por parte del agrupamiento montado, jinetes y equinos realizaron 190 recorridos a caballo, de los cuales, 114 se llevaron a cabo en el destacamento El Refugio y 76 en Santa Engracia; asimismo, brindaron seguridad en 15 cabalgatas.

En el mismo periodo, manejadores y binomios caninos participaron en operativos interinstitucionales en respuesta a 33 solicitudes de búsqueda de restos óseos; y en visitas a escuelas para que las niñas y los niños conozcan el trabajo realizado en esta unidad.

Algunos de los eventos en los que la ciudadanía ha convivido de cerca con binomios caninos y equinos, manejadores y jinetes durante el mes de noviembre fueron: la celebración del Tercer Aniversario de la Guardia Estatal, el torneo de pesca en Soto la Marina y durante el mes de octubre en la Feria Tamaulipas en Ciudad Victoria, atendiendo en este último a cerca de 12 mil personas pertenecientes a diferentes grupos poblacionales.