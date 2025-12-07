Activa SEDUMA el Reciclatón 2025 para transformar residuos en esperanza

​Con esta jornada que se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en Ciudad Victoria, se invita a la ciudadanía a reciclar aparatos electrónicos y, a cambio, recibir un arbolito como símbolo de un futuro más limpio y humano para Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 07 de 2025.- Este diciembre Tamaulipas dará un paso firme hacia un entorno más sano con el Reciclatón 2025, una iniciativa que invita a la comunidad a liberar sus hogares de aparatos en desuso y, al mismo tiempo, participar en un esfuerzo colectivo que cuida la salud y la naturaleza. Con esta acción, el Gobierno del Estado impulsa una cultura responsable que transforma residuos en oportunidades para un futuro más limpio.

Impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), el Reciclatón 2025 surge ante el aumento de residuos electrónicos que terminan afectando ríos, suelos y zonas urbanas. Por ello, familias, empresas y estudiantes están llamados a colaborar en esta jornada que garantiza el manejo adecuado de equipos eléctricos que ya cumplieron su vida útil.

Durante la actividad se podrán entregar computadoras, celulares, televisores, electrodomésticos, herramientas eléctricas y otros dispositivos electrónicos. Una empresa especializada se encargará de su disposición final, asegurando que no representen riesgos para la población ni para el entorno.

Como agradecimiento por la participación ciudadana, se entregará un arbolito, un gesto que representa la visión humanista del Gobierno de Tamaulipas, con acciones sencillas que se convierten en semillas de esperanza para las nuevas generaciones.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, detalló que la actividad se realizará el sábado 13 de diciembre, de 8:00 a 17:00 horas, en un espacio habilitado detrás de la Casa de la Tierra.

“Las personas van a poder llevar sus residuos electrónicos a depositarlos ahí. Va a haber una empresa que se los va a llevar y los va a disponer correctamente”.

La funcionaria también precisó que pueden entregarse refrigeradores, microondas, pantallas, computadoras y herramientas eléctricas, excepto muebles como mesas, sillas o colchones.

Por último señaló que el Reciclatón 2025 no es solo un punto de recolección, es un llamado a actuar con responsabilidad y unidad. Cada aparato entregado evita contaminación, cada árbol plantado suma vida y cada persona que participa fortalece la transformación ambiental que Tamaulipas está construyendo paso a paso.