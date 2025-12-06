Tamaulipas reduce su deuda y supera a todas las entidades fronterizas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 06 de 2025.- El Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que Tamaulipas ha logrado disminuir su deuda pública en poco más de 700 millones de pesos, al pasar de 16 mil millones al inicio de la administración a 15 mil 150 millones de pesos en la actualidad.

Este resultado responde a la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha sido enfático en mantener un manejo responsable, transparente y sin improvisaciones de los recursos públicos.

Durante estos tres años, las amortizaciones de la deuda han superado los 700 millones de pesos, y para 2026 se contempla un nuevo abono de entre 225 y 250 millones, sujeto a las condiciones del mercado financiero.

Bajo esta visión de disciplina fiscal, Tamaulipas se ha consolidado como una de las entidades fronterizas con menor endeudamiento y mejor gestión financiera, por debajo de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. El secretario señaló que la TIIE, que hace tres años se ubicaba por encima del 10 por ciento, hoy se encuentra en 7.25 por ciento, lo que abre nuevas oportunidades para reducir intereses y optimizar el costo de la deuda.

En materia económica, Ramírez González destacó que Tamaulipas mantiene un crecimiento del 5 por ciento, indicador que refleja la confianza en el estado y el entorno de estabilidad que respalda las proyecciones favorables para 2026.

De acuerdo con reportes del CEFP y la SHCP, la deuda actual de Tamaulipas es de 15 mil 150 millones de pesos, menor a la registrada por otras entidades fronterizas: Baja California (21,832 millones), Sonora (24,998 millones), Coahuila (38,420 millones), Chihuahua (52,065 millones) y Nuevo León (72,833 millones).

El Secretario de Finanzas, dijo que con estas acciones, Tamaulipas reafirma que la estabilidad financiera es la base para garantizar obras, programas y bienestar para las familias tamaulipecas, el estado mantiene finanzas sanas, fortalece su capacidad de inversión y avanza con paso firme en la transformación impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.