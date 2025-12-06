Rinde homenaje Instituto de Defensoría Pública a Gonzalo Higinio Carrillo de León por su legado en la justicia tamaulipeca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Diciembre 06 de 2025.- El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas llevó a cabo un homenaje en memoria y reconocimiento a Gonzalo Higinio Carrillo de León, destacado jurista tamaulipeco cuya trayectoria dejó una huella profunda en el ámbito del derecho, la docencia y el servicio a la justicia.

Durante el evento se destacó su invaluable aportación a la formación de generaciones de profesionales del derecho, así como su firme compromiso con los principios de legalidad, ética y vocación de servicio público. Su legado continúa siendo un referente para quienes trabajan día con día por garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de la ciudadanía.

La directora general del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, Roxana Guerrero Galván, expresó que el legado de Carrillo de León constituye un pilar fundamental para la institución.

“La vida y obra de Gonzalo Higinio Carrillo de León representan un ejemplo de entrega, responsabilidad y amor por la justicia. Su compromiso ético y su visión humanista nos inspiran a seguir fortaleciendo la defensa pública con profesionalismo, sensibilidad y vocación de servicio. Su trayectoria seguirá guiando a las presentes y futuras generaciones de defensoras y defensores públicos”, afirmó.

Familiares, colegas, exalumnos y servidores públicos participaron en esta ceremonia, realizada en un ambiente de respeto, gratitud y profundo reconocimiento hacia su labor y legado.

Guerrero Galván dijo que el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, refrenda su compromiso de continuar trabajando bajo los valores que Gonzalo Higinio Carrillo de León defendió a lo largo de su vida: justicia, honestidad y servicio a la comunidad.