Realiza SST evento conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 06 de 2025.-Como parte de las acciones de los 16 Días de Activismo para mantener la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Salud realizó el evento formal que convoca a la reflexionar y unir voluntades para erradicar todas las formas de violencia que afectan a mujeres y niñas.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, la directora de Salud Reproductiva e Infancia y Adolescencia, Sergia Juárez Delgado, dio el mensaje conmemorativo que en este año se enfoca a visibilizar, prevenir y eliminar cualquier tipo de violencia, así como se honra la memoria de las víctimas y la lucha de quienes han resistido la opresión.

“Hoy nos convocamos para sensibilizar, reflexionar y llamar a la acción colectiva para que existan políticas públicas como las establecidas por el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, quien de manera firme a otorgado todo su apoyo para garantizar los derechos de las mujeres, promover la igualdad y fortalecer la seguridad en nuestro territorio tamaulipeco”, destacó.

Dijo que el Sector Salud, trabaja para fortalecer la atención integral, mejorar los protocolos, capacitar al personal y garantizar que cada mujer que acude a las unidades sea atendida con respeto, empatía y profesionalismo, ya que es el primer espacio donde las mujeres buscan ayuda, acompañamiento o un lugar seguro, y estos 16 Días de Activismo representan un llamado al trabajo colectivo.

“Esta conmemoración es un recordatorio urgente que millones de mujeres que continúan enfrentando violencias que lesionan su dignidad, limitan sus oportunidades y vulneran su derecho a vivir plenamente; la violencia contra las mujeres no distingue edad, origen, nivel socioeconómico, ni contexto y puede estar presente en el hogar, en los espacios públicos, en las escuelas, en el trabajo, y cada vez más en las plataformas digitales”, puntualizó Juárez Delgado.

En el evento, que se llevó a cabo en el auditorio del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, se presentó la obra teatral “Lilith vs Eva” y se contó con la asistencia de la magistrada del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, Dellanira Octavia Trujillo Soto; la fiscal Especializada en Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Mireya Maldonado Villegas; el subdelegado médico del ISSSTE, Iván Alejandro Cortina Beltrán; y el coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, Ernesto Huidobro Guevara.