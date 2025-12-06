Realiza SABG Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 06 de 2025.- En cumplimiento a las normas establecidas se realizó la Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción. Durante la reunión, como titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), asistió Angélica Pedraza Melo, mientras que Félix Luis Velasco Arévalo, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, presentó un informe detallado sobre las acciones de mejora implementadas en la organización, con el propósito de garantizar un funcionamiento más eficiente y transparente cumpliendo así con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

Entre los temas abordados, se destacó la modificación de la estructura orgánica, la actualización del estatuto orgánico y la elaboración del manual de organización.

También, se rindió cuenta sobre el presupuesto ejercido en el presente ejercicio fiscal, conforme a lo autorizado, asegurando la correcta aplicación de los recursos públicos y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

“Esta sesión extraordinaria reafirmó el compromiso de las instancias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas en la consolidación de mecanismos de integridad y transparencia, buscando garantizar que la gestión pública se realice con eficacia y apego a los principios de legalidad, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la confianza ciudadana en los procesos administrativos” expresó la secretaria Anticorrupción Norma Angélica Pedraza Melo.

Con la clausura de la sesión, el Gobierno del Estado, a través de sus instancias competentes, continúa su trabajo en la construcción de un entorno administrativo sólido, confiable y orientado al bienestar de la sociedad, señaló por último.