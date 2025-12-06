Estatales

Participa Tamaulipas en sesión nacional para homologar la información pública y fortalecer la transparencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Diciembre 06 de 2025.-En representación del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), participó en la segunda sesión ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. La reunión se llevó a cabo de manera remota con la presencia de representantes de todas las entidades del país.

Durante la sesión, las y los integrantes del consejo revisaron los avances en materia de armonización legislativa en las entidades federativas, abordando los acuerdos y mecanismos necesarios para homologar la información pública a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a datos claros y confiables.

Como resultado de estos trabajos, la secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, mencionó: “El Consejo aprobó los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparencia. Este instrumento será clave para asegurar criterios uniformes en la carga y presentación de información dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que permitirá un acceso más sencillo y equitativo a la información pública en todo el país”.

Indicó que, con estas acciones, se fortalece la confianza ciudadana y se impulsa un modelo de gestión pública más claro, responsable y cercano a la sociedad, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, el gobierno abierto y el cumplimiento de la legislación nacional en la materia.

