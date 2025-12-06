Mantiene Guardia Estatal presencia en los límites con San Luis Potosí durante operativo paisano

-Mediante cordilleras, garantizan un tránsito seguro a Paisanos que viajan al centro del país

Tula, Tamaulipas.- Diciembre 06 de 2025.-Personal de la Guardia Estatal continúa con labores de presencia y seguridad en la Carretera Federal 101, en los límites entre Tamaulipas y San Luis Potosí, como parte del Operativo Héroes Paisanos 2025.

Por lo que realizan acciones de vigilancia, proximidad y apoyo carretero para las y los automovilistas que retornan a México durante esta temporada y utilizan esta vía para adentrarse al centro del país.

El objetivo es brindar apoyo y seguridad a los visitantes durante su ingreso y tránsito por el estado.

Para ello, además de la comunicación entre el personal de Apoyo Carretero distribuido entre la red de 25 Estaciones Seguras, se mantiene la coordinación interinstitucional con fuerzas de seguridad federales y Protección Civil para brindar una atención inmediata ante emergencias.

Adicional a la seguridad en carreteras vía cordilleras, elementos de Apoyo Carretero auxilian a la ciudadanía ante fallas mecánicas, proporcionan orientación a conductores y en los casos que lo requieren, se brinda la asistencia con traslado hacia talleres mecánicos, vulcanizadoras y gasolineras.