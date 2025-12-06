Impulsan en Tamaulipas nuevos créditos para productores de sorgo

Valle Hermoso, Tamaulipas.-Diciembre 06 de 2025.- Por instrucciones del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, se llevó a cabo una reunión en el municipio de Valle Hermoso para fortalecer el esquema de financiamiento agrícola y abordar mecanismos de aseguramiento para el sorgo de temporal.

​El encuentro fue encabezado por Carlos Rodríguez Arana, director general de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno Federal y responsable nacional del programa “Crédito Cosechando Soberanía”, además de Juan Báez Rodríguez, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural y Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Tamaulipas.

El objetivo principal de la jornada fue convocar, junto con el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a bodegas y parafinancieras de la zona norte de Tamaulipas para invitarlas a sumarse como dispersores del programa “Crédito Cosechando Soberanía”.

Fueron 12 parafinancieras que de inmediato atendieron la convocatoria; de ellas, más de 4 manifestaron un alto interés en integrarse al programa. Las instituciones interesadas pasarán por un proceso de evaluación y análisis con sus clientes para determinar su incorporación como dispersores de crédito. Rodríguez Arana expresó su satisfacción por la asistencia y el interés mostrado por las entidades financieras convocadas.

Posteriormente, se sostuvo un diálogo respecto al esquema de aseguramiento requerido para el crédito de sorgo en condiciones de temporal, cuyo diseño aún está en proceso. Se expusieron de manera puntual las necesidades y justificaciones técnicas que demanda la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encontrando plena coincidencia y respaldo por parte de Rodríguez Arana. El funcionario reconoció que las propuestas planteadas son justas, razonables y orientadas.

Además, lo anterior permitirá garantizar que las y los productores que sufran un siniestro puedan pagar su monto de crédito y mantenerse elegibles; que la SFI, a su vez, pueda liquidar a FIRA y continuar operando como SOFOM; y que FIRA pueda seguir dispersando créditos agropecuarios, asegurando así el éxito, la permanencia y el crecimiento de la estrategia Cosechando Soberanía.

En el encuentro también estuvieron presentes Román Rigoberto Garza Infante, titular de SADER en Tamaulipas; Alfonso Fiscal, director regional de FIRA con sede en Monterrey; Jorge Villalobos, residente estatal de FIRA, y Ramón García, representante de SFI.