Por: Raúl Terrazas Barraza

Tiempo de posadas, tiempo bueno

Si desde la semana pasada las posadas andan en boca de todo mundo, en esta que sigue y con la cual casi se llega a la mitad del último mes de año, todos andarán en las posadas.

Es la Ley de diciembre, esa que también incluye tiempos para la organización de eventos de todos tamaños y tipos so pretexto de la bienaventuranza que trae el mes de diciembre y el gran apego a las reuniones familiares al cien.

Es difícil para cualquier persona esconder la emoción por las posadas de diciembre, porque se trata de una combinación de factores psicológicos, sociales y culturales, influidos quizá por necesidades humanas de temporada y que tiene que ver ya con la conexión social, nostalgia y de gran manera que las personas saben el tiempo que viven y quieren pertenecer a el para vivir momentos de tranquilidad y asueto por tratarse de los últimos días de un largo año de trabajo.

Desde luego, cada factor de los considerados en la emoción se basa en necesidades, el de conexión familiar, social y con la comunidad se debe a que, las personas requieren estar en contacto con sus semejantes y desde el momento que las posadas se convierten en el punto de encuentro para familias, amigos y vecinos, se alcanza, muchos dicen que la paz anhelada y que, todos quieren vivir a manera de experiencia agradable.

Se fortalecen los lazos sociales y se logra una buena identificación con la comunidad, bajo la premisa de que, la unión, desde el punto de vista psicológico, reduce el estrés y mejora la salud mental.

En eso de la nostalgia, debe de considerarse por el lado de los recuerdos positivos, ya que, la temporada navideña, posadas, fiesta, regalos, de forma regular evoca recuerdos de la infancia y otras épocas de la vida cuyas experiencias quieren vivirse de nuevo, así que, la nostalgia es considerada como un potente impulsor emocional que mejora los estados de ánimo de las personas.

Existe además en estos días, como en años anteriores la idea generalizada de transportase a través de las posadas y las fiestas hacia un escape de la rutina, así que, desde la próxima semana y la que viene, habrá elementos que permitirán a las personas plenitud emocional y reducción de presiones laborales, financieras, empresariales o profesionales, para disfrutar estos buenos tiempos del mes de diciembre.

La posada descrita a partir de las religiones, tiene un gran significado, porque se piensa en el hecho de que nació un niño que sería muy grande para el mundo y que, obligó a sus padres a pedir alojamiento para superar las dificultades del temporal, recrear aquello que se ha inculcado a todos sobre la Virgen María, José y el niño Jesús, permite exaltar valores como la solidaridad y la hospitalidad y al participar en esas acciones de forma simbólica da pauta a sentimientos positivos.

Obvio, como las posadas que, estarán en su apogeo a partir de esta semana, claro que, marcan el inicio de la temporada navideña y la cuenta regresiva para la Navidad, así que, se trata de fiestas en anticipación a la gran fiesta y eso genera animación y emoción en las personas. La invitación es a vivir las posadas, la Navidad y el fin de año de la mejor manera, para que, el impacto psicológico sea mayor en positivo.

Recordar además que las posadas tienen mucho de tradición y cultura en el pueblo mexicano, que se da a partir de la unión de costumbres indígenas y españolas, así que, se trata de que el peso de la historia de sentido a la época Navideña.

Pero, además de las fiestas para pedir posada, que más hay en el pre de la Navidad y que salta a la vista, luces, piñatas, comidas tradicionales como ponche, tamales, cenas, bebidas, aguinaldo, llegada de seres queridos que están en otras regiones del país o del continente, elementos todos que dan a época gran actividad, movilidad y disfrute, así que, la emoción de las posadas implica la combinación de muchos factores alineados con los que se logra satisfacer las necesidades psicológicas profundas de la sociedad.

Tan poderosa es la ápoca prenavideña y Navideña, que logró en el tiempo treguas en guerras que se llegaron a pensar incontenibles, así que, dejar entrar el espíritu de las posadas, participar de ellas y vivir a plenitud la Navidad, será favorable al estado emocional de todas y todos.

Los otros

Fortalecer la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acercarla a la sociedad, cuidar su crecimiento y que los programas académicos den de sí para lograr la egresión de profesionistas competitivos, son acciones que el Rector, Médico Dámaso Anaya Alvarado lleva a cabo todos los días, con un gran elemento a favor y que distingue a su liderazgo, dar seguimiento a los compromisos y constatar que queden al cien.

Desde luego, podría señalarse que la facilidad para ejecutarlo, cualquiera que esté en la posición de Rector podría hacerlo, incluso, hasta puede darse el beneficio de la dudas, respecto a que sucedió en algún tiempo, empero, concretar convenios, responder a los planteamientos de la comunidad universitaria respecto a necesidades de infraestructura, tecnologías, docentes y oportunidades de apoyo al estudiantado para lograr su egresión de las aulas, muy pocas veces se ve.

En otras épocas rectorales, la Universidad tuvo etapas de gran impulso en temas como la academia, la incorporación de las plataformas al proceso de enseñanza aprendizaje, aunque, al creer que se había llegado el punto máximo, se perdió el seguimiento y eso propició el estancamiento de la Institución en factores como la infraestructura y las tecnologías, laboratorios y hasta equipo de transporte, computaciones, mantenimiento de plataformas, apoyo al deporte y la movilidad estudiantil.

Rescatar todo esto en poco más de un año, implica gran dedicación, determinación política y respaldo de las autoridades estatales y federales, factores que se conjugan en el liderazgo del médico Anaya Alvarado, para que la UAT cumpla a sus estudiantes, a las familias de ellos y a la sociedad tamaulipeca, cosas que en automático se convierten en acciones políticas al interior y al exterior de la Máxima Casa de Estudios, en la cual ya hay casi 50 mil estudiantes.