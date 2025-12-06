Fortalece Tamaulipas capacidad de respuesta en extracciones vehiculares con curso especializado para personal de Protección Civil y bomberos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Diciembre 06 de 2025.- Fomentando la capacitación y actualización del personal de primera respuesta en extracciones vehiculares, la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas impartió el Curso de Extracción Vehicular Nivel Operaciones, realizado los días 4, 5 y 6 de diciembre en Ciudad Victoria. Esta formación tuvo como propósito fortalecer las capacidades técnicas ante emergencias vehiculares y estuvo dirigida a personal operativo de diversas unidades municipales de Protección Civil, así como a cuerpos de bomberos aeroportuarios, quienes diariamente atienden situaciones de rescate en carretera y accidentes automovilísticos.

A lo largo del curso, las y los participantes reforzaron conocimientos esenciales en evaluación inicial de la escena, estabilización de vehículos, uso adecuado de herramientas hidráulicas, técnicas de acceso y liberación de víctimas, además de implementar protocolos de seguridad para el personal de rescate. Las prácticas controladas y las simulaciones permitieron aplicar estos conocimientos en escenarios que emulan situaciones reales.

En esta actividad participaron Protección Civil Estatal y los municipios de Matamoros, Madero, Victoria, Jiménez, Camargo, Padilla, Güémez, Xicoténcatl, Jaumave, Casas y El Mante, así como los Bomberos Aeroportuarios de Victoria, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en favor de una mejor atención a emergencias.

“Este tipo de capacitaciones fortalece de manera significativa la capacidad operativa de los municipios y refuerza la colaboración entre las distintas corporaciones de auxilio. La actualización constante del personal es fundamental para garantizar intervenciones más seguras, eficientes y oportunas, especialmente en situaciones donde cada minuto es determinante para salvar vidas”, afirmó el coordinador estatal de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente.

Refirió que estas acciones se desarrollan bajo la visión del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien impulsa un gobierno humanista y comprometido con la profesionalización de los cuerpos de emergencia, fomentando políticas públicas orientadas a la prevención, la preparación y la atención inmediata de la ciudadanía.