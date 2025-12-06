Crece PIB de Tamaulipas 2.5% en 2024

– Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este avance confirma la solidez del estado y refleja el esfuerzo conjunto de todos los actores económicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 06 de 2025.- Tamaulipas registró un crecimiento de 2.5% del Producto Interno Bruto durante 2024, de acuerdo con las cifras del INEGI, impulsado por la fortaleza de los sectores productivos y por un entorno económico de certeza y confianza para la inversión.

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este avance confirma la solidez del estado y refleja el esfuerzo conjunto de todos los actores económicos.

“El crecimiento de 2024 es resultado del trabajo diario de nuestra industria, comercio, servicios, agroindustria y de cada empresa que impulsa la economía tamaulipeca. Tamaulipas crece gracias al compromiso de todos los actores económicos que forman parte de este gran ecosistema de productividad y desarrollo”, afirmó Cantú Deándar.

El resultado del PIB de 2024 ubicó al estado entre las entidades con más crecimiento, gracias al dinamismo de las actividades secundarias, que aumentaron 2.9%, y el fortalecimiento de las actividades terciarias, que crecieron 2.3% en comparación con el año anterior. El PIB es el indicador más importante relacionado con el comportamiento y el tamaño de la economía.

La titular de la dependencia estatal subrayó que este desempeño económico ha sido posible por el entorno de certeza que genera el gobierno del estado.

“El liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido determinante. Hemos construido un ambiente de confianza, estabilidad y acompañamiento que permite a las empresas planear, invertir y crecer. La certidumbre institucional es hoy una de las fortalezas que más reconoce el sector productivo”, destacó.

Cantú Deándar señaló que las inversiones públicas en infraestructura, junto con la expansión y consolidación de nuevas inversiones privadas, han sido un motor clave para sostener el crecimiento del estado.