Apoya la UAT a emprendedores en proyectos de impacto social

Tampico, Tam.- 6 de diciembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo las Jornadas de Acompañamiento en Economía Circular Solidaria denominadas “Vínculo Sur”, un espacio diseñado para fortalecer a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs); emprendedores locales; Nodos de Economía Social y Solidaria (NODESS); y cooperativas de la región sur del estado.

El encuentro fue coordinado por la Facultad de Comercio Tampico (FCAT) con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el HUB de Gestión e Innovación Social y los cuerpos académicos Calidad del Hábitat y Cultura y Desarrollo de la Empresa, en una suma de esfuerzos para promover modelos productivos sostenibles y de impacto comunitario.

Durante las jornadas se desarrollaron sesiones orientadas al fortalecimiento empresarial y al acompañamiento técnico mediante el análisis de temas como modelos de negocio con propósito y la importancia del registro de propiedad intelectual colectiva.

Asimismo, se brindaron herramientas y asesorías para impulsar iniciativas locales basadas en principios de economía circular y solidaria.

Como parte de la promoción del consumo local, el evento integró espacios de exhibición conformados por productores de la región, quienes presentaron artículos elaborados de manera tradicional y sostenible en beneficio de comunidades de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

En este marco, se subrayó la importancia de generar espacios de articulación entre la academia, la sociedad y los sectores productivos, destacándose el valor de este encuentro como una oportunidad para visibilizar productos regionales creados sin químicos y transformados directamente por los propios productores.

Asimismo, se enfatizó que estas jornadas permiten vincular los aportes de la investigación científica con prácticas que fortalezcan el emprendimiento rural y femenino, contribuyendo a la construcción de ecosistemas productivos más sólidos y equitativos.

Al concluir el evento se anunció que ya se trabaja en la edición Vínculo Sur 2026, que tendrá como eje temático el Emprendimiento de Mujeres Rurales de la Región Huasteca, reafirmando la visión de la UAT de impulsar proyectos con impacto social, sostenible e innovador.