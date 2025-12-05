Sostiene reunión de trabajo SESESP con enlaces municipales sobre aplicación de recursos FORTAMUN 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 05 de 2025.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, encabezó una reunión de trabajo con los enlaces municipales, en la que se presentó información fundamental sobre la aplicación del 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) destinado a acciones de seguridad pública para el ejercicio fiscal 2026.

El encuentro tuvo como propósito brindar claridad sobre los términos, lineamientos y documentación que los municipios deberán cumplir, con el fin de fortalecer la correcta planeación y utilización de los recursos en beneficio de la seguridad de las y los tamaulipecos.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), donde se refrendó el compromiso institucional de asegurar que los recursos asignados contribuyan efectivamente al fortalecimiento de las capacidades de seguridad pública en los municipios del estado.

Con estas acciones, dijo, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los municipios para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos destinados a la seguridad pública.