Será el sábado el encendido del monumental pino navideño

Todo está dispuesto para que este próximo sábado 6 de diciembre se lleve a cabo el encendido del monumental pino navideño que se encuentra instalado en la plaza principal en el área ubicada entre la Calle Hidalgo y Matamoros.

Será la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez quien acompañada de las familias marsoteñas y por supuesto de miembros del cabildo y funcionarios municipales, quien tenga a su cargo el encendido del tradicional pino navideño.

Se está invitando a las familias para que asistan a este gran evento navideño para que desde en la tarde aprovechen la expo navideña en la que estará participando el comercio local, y disfruten un festival navideño que le dará un toque especial al encendido del pino.

