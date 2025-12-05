Reciben registro al Programa Mujeres Bienestar 60 a 64 años y Adultos Mayores de 65 años

Desde el pasado uno de diciembre y hasta el día 13, se estarán recibiendo las solicitudes para el Programa Mujeres Bienestar, a quienes han cumplid0 60 años o los cumplen al 31 de diciembre, pero también se atiende a quienes tengan 61, 62, 63 y 64 años y no se han registrado.

De la misma manera se atiende a los adultos mayores que ya cumplieron 65 años o los cumplen al 31 de diciembre dentro del Programa Pensión para Personas Adultas Mayores.

Entre los requisitos a presentar se encuentra acta de nacimiento, curp reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses e INE, así como un número telefónico de casa y celular.

En el caso del registro de adultos mayores será necesario presentar los mismos documentos para una persona que será auxiliar del beneficiario.

En Soto la Marina el registro lo hacen los Servidores de la Nación en el Centro Integrador de Desarrollo atrás del Banco del Bienestar en la Colonia “20 de Noviembre”.