POR: Ana Luisa García G.

Partidos políticos y el cementerio histórico electoral

En 51 años de oficio periodístico, 30 de ellos dedicados al análisis políticos, hemos conocido decenas de personajes que arribaron al escenario electoral para escribir una de tantas aventuras, que iniciaron con sueños de arribar o conquistar un pedazo de poder, muchos de ellos desistieron después de varios empeñosos esfuerzos y no lograr alcanzar ningún fruto, otros con mejor suerte y sobre todo persistencia consiguieron algún laurel, y pocos, muy pocos llegaron para quedarse y hacer carrera en este apasionante oficio.

Hoy es menos penoso el camino, porque existen apoyos económicos, el cual, cubriendo ciertas cuotas en votación, les permite sostenerse sin agotar recursos propios. Sin embargo, existe otra cara de esa misma moneda, cuando revisamos las sumas que el gobierno invierte en patrocinar “la democracia”, obviamente con recursos provenientes del pueblo, mismo que si le pidieran opinión sobre este tema, no vacilarían en reorientar parte de ese presupuesto a los servicios de salud, educación e invariablemente a la seguridad pública.

En un afán por dejar algún testimonio de ejercicio democrático, en los últimos años, particularmente en el presente siglo, los gobiernos han destinado muchos millones de pesos para sostener las aventuras de los partidos minoritarios, muchos de ellos efímeros, que con apuro sólo figuraron en una o dos elecciones, para luego pasar a formar parte del archivo muerto de la historia política de México.

Pero vamos por partes, algunas de estas historias las escribieron personajes que tenían nombre y lograron proyección nacional, fue el caso del Dr. (oftalmólogo) Salvador Nava Martínez, dos veces alcalde de la Capital Potosina, y aunque panista, su partido no lo quiso abanderar para la gubernatura y se lanzó como candidato independiente. Este panorama dejó en la conciencia colectiva de SLP, que Acción Nacional jugaba siguiendo directrices del entonces poderoso PRI, estamos hablando de antes del año 2000, cuando llega Fox, y se construye otra visión política en el país.

Sea como fuere, el PAN fue el primer partido que derrotó al PRI a nivel de gubernaturas en 1989 con Ernesto Ruffo Appel en el primer caso, estamos hablando de Baja California; le siguió Carlos Medina Plascencia en Guanajuato en 1991 y Francisco Barrio Terrazas en 1992 en Chihuahua. Tres gubernaturas en solo 4 años, en esas condiciones se empezó a escribir otra cara electoral en México, cuyo broche de oro fue el triunfo con Vicente Fox Quesada en el 2000.

En estos tres casos de gubernaturas: Nava, Ruffo y Barrio, fueron triunfos donde el principal capital era el prestigio social de los personajes, este ingrediente es el que contribuyó a fortalecer al Partido Acción Nacional, y abrió paso a la transición en el 2000, con Fox, luego de la muerte del Maquío, Manuel Clouthier del Rincón en 1989, cuando ya se proyectaba con un liderazgo fuerte, tanto así, que los gobiernos priistas de esa época siguiendo la línea central, ejercieron control para que no les prestaran salones espaciosos para sus eventos.

Así fue como el Maquío arribó a Tampico donde el único salón que lograron conseguir los panistas para su presentación, fue el auditorio de la Coca Cola, gracias a la amistad de Lucy Irene Alzaga con Bob Fleishman.

En fin, el tema de este día, era resaltar que el PAN creció gracias a que aglutinó a personajes con liderazgo, con prestigio y con decisión de crear una opción diferente al entonces invencible Partido Revolucionario Institucional. Fueron los nombres los que dieron fuerza a un partido, así como más tarde Manuel Andrés López Obrador hizo algo similar. Indiscutiblemente, los nombres atraen pueblo, generan fuerza partidista y construyen triunfos.

El PRI cayó en un letargo cuando invirtió la fórmula, y sus siglas cobijaron a personas que en ocasiones no tenían los atributos suficientes para aportar, para sumar y terminaron restando fuerza, nombre y prestigio. Este es un espejo en el que debe mirarse Morena, para no cobijar a figuras huecas y sin valor, de esos que no vienen a aportar, sino a ver que se pueden llevar en la elección de 2027.

TAMAULIPAS EN EL TOP DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA. – La doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, sobresalió a nivel nacional en los indicadores de desempeño 2025 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), implementada por el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, cuando ese organismo a nivel nacional evaluó los resultados en la operación de los programas a su cargo, cuyo desempeño e impacto son altamente positivos en las familias de esta entidad federativa.

Sin lugar a dudas esta alta distinción que enmarca los logros de la institución líder en asistencia social en Tamaulipas, se convirtió en un referente nacional durante el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, celebrado la semana pasada en Mérida, Yucatán, donde se puso de relieve la operación de programas alimentarios y acciones comunitarias que generan un impacto positivo en las familias del estado.

Estos resultados que hoy distinguen a Tamaulipas en el terreno de las políticas sociales de alto contenido humanista, proporcionaron una puntuación de 0.9218, (siendo 1.000 el puntaje máximo), equivalente al 92%, cifra que refleja el compromiso institucional por fortalecer los programas que integran dicha Estrategia.

Los programas alimentarios se han fortalecido de 2023 a la fecha, con acciones como son los Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, o en Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza y Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días, entre muchos más, que garantizan el acceso a una alimentación nutritiva para niñas, niños y población de atención prioritaria en los distintos municipios del estado.

Estas evaluaciones vienen a confirmar que el Gobierno del Estado y sus instituciones cumplen con los tamaulipecos, y al mismo tiempo motivan a los recursos humanos que acompañan a la doctora María de Villarreal en su compromiso de Voluntariado Social