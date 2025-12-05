Por: Raúl Terrazas Barraza

El salario mínimo 315.04 pesos

Ya no es el 20 por ciento de aumento salarial para los trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS y al Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT, pero, sí será a partir del primero de enero que viene del 13 por ciento, un punto más que el aprobado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, que fue del 12 por ciento.

Quizá deba tenerse en cuenta que hay dos grandes verdades respecto al aumento salarial tan voluminoso en el sexenio federal pasado y no tanto en el actual, la primera y desde luego la más importante, fortalecer las finanzas de las dos instituciones que dan servicios a la clase trabajadora.

Se trata de mejorar la captación de ingresos a costillas de los empresarios, porque aportan en partida doble al IMSS e INFONAVIT, porque son quienes quedan obligados a aumentar el salario y desde luego realizar la aportación que les corresponde a las dos dependencias, para que cuenten con más recursos para atender la salud y necesidades de vivienda de la clase obrera.

La otra vertiente es política, porque el Gobierno de la República queda bien con los obreros al aumentar el salario más dos veces más respecto al que se otorga a trabajadores de municipios, gobiernos estatales y el federal, así como, a los empleados informales, que son miles y miles en este país, el aumento para ellos a partir del año que viene será cuando mucho del cuatro por ciento.

Obvio, del 20 porciento el sexenio pasado al 13 por ciento en el actual, suena menos lesivo para la economía del país, sin embargo, al ser referente para las actividades económicas impacta en todos los sentidos, incluso, llega a considerarse como inflacionario, de ahí que economistas, y financieros del sector privado consideren todos los años evitar el tinte político del salario y la intención de ingresar más recursos al IMSS y al INFONAVIT de esa manera.

El Artículo 123 de la Constitución General de la República, en su Sección A, Apartado VI, precisa que, toda persona que realice trabajo personal y subordinado debe de recibir diariamente un salario mínimo, para satisfacer sus necesidades esenciales y las de su familia, materiales sociales y culturales, así cómo, proporcional educación obligatoria a sus hijos, por ello es que es una Comisión Nacional en la que están representados todos los actores de la economía, la cual fija los montos.

El referido Consejo de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, determinó el miércoles pasado por unanimidad aumentar el 13 por ciento a los salarios, con efecto a partir del primero de enero de 2026, por tanto, el de carácter general pasará de los 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios y, para la zona Fronteriza el aumento solo será del cinco por ciento, por tanto, pasará de los 419.88 pesos a 440.87 diarios.

Como el primer año de la administración de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el salario se contuvo al bajar del 20 al 112 por ciento, los empresarios consideraron que en el 2026 podría quedar en el 10 por ciento o menos, sin embargo, fijaron el 13 por ciento excepto en la zona Fronteriza, donde fue del cinco por ciento, obvio, la mejoría es para la frontera, quizá con la idea de proteger a las empresas maquiladoras por la fuerza productiva que representan y evitar que se vayan de esa región a buscar países en los que paguen menos.

Señalan los expertos que, el aumento salarial también genera obligaciones legales para los empleadores, porque la Ley Federal del Trabajo, advierte que pagar menos del salario mínimo establecido es motivo de sanciones y multas, además, en casos extremos, prisión, según el Artículo 1004 de esa Ley.

También creen necesario que las empresas lleven a cabo acciones para el cumplimiento del nuevo marco salarial, entre otras cosas, revisar y ajustar sus estructuras salariales no solo para los empleados con salario mínimo, sino también aquellos cuya remuneración está indexada.

Los otros

El nuevo centro regional administrativo de la Agencia Nacional de Aduanas de México, tendrá como colaboradores a egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como resultado de la colaboración convenida ente ambas instituciones.

Los funcionarios de la dependencia federal, comunicaron al Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, la apertura de oportunidades laborales para los egresados de la UAT, de manera que, los profesionistas deberán de participar en la evaluación de perfiles ya que, son media decena de plas las que podría ser ocupadas por los nuevos profesionistas, desde luego bajo el esquema de las competencias requeridas por Aduanas de México.

Esta semana, el Rector de la UAT, estuvo en Nuevo Laredo y sostuvo una reunión con los Directivos de ANAM, entre ellos el director general de Planeación Aduanera y el titular de la Aduana de Nuevo Laredo, Erik Omar Salinas Flores, así cómo, el director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT en aquella fronteriza ciudad, René Adrián Salinas Salinas, quienes, en conjunto revisaron el acuerdo de colaboración y su seguimiento, que, para fortuna de los egresados de la UAT, derivará en oportunidades laborales

El líder de los universitarios, hizo ver que se ha dado un paso decisivo para que la UAT se encuentre inmersa en los sectores estratégicos del país ya que, la oferta laboral, para sus egresados indica que empresas y dependencias los productos profesionales que entrega la Institución al mercado del trabajo, ya que cuentan con las herramientas y competencias fundamentales para intervenir en el desarrollo regional y nacional.

Queda claro también que la perspectiva humanista y la transformación de la Universidad impulsada por Anaya Alvarado, generan, además de resultados como espacios laborales para sus egresados, la determinación de mantenerse en el camino de la modernización institucional y la ampliación de la oferta educativa acorde a los tiempos actuales.